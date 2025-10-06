THY'den ucuz bilet kampanyası: Fiyatı 1000 liradan başlıyor!

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-25 Aralık'ta, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşları için kampanya düzenlendi.

FİYATI 1000 LİRADAN BAŞLIYOR!

Haritayla birlikte toplu taşıma ücretlerini de gösterecek! Feribot biletlerinde de 100 TL kampanyası

Bu kapsamda 9 Ekim'e kadar satın alınacak biletlerle yolcular 1000 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular kampanyayla ilgili detaylı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişilebilecek.

THY BU YIL KKTC'YE 2,1 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

İştirak şirketi AJet ile birlikte geçen yıl 1 milyon 775 bin yolcuyu Kıbrıs'a taşıyan Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı sonuna kadar 2,1 milyon yolcuyu Kıbrıs'a ulaştırmayı planlıyor.