THY'den ucuz bilet kampanyası: Fiyatı 1000 liradan başlıyor!

THY'den ucuz bilet kampanyası: Fiyatı 1000 liradan başlıyor!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılacak uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-25 Aralık'ta, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşları için kampanya düzenlendi.

thy.jpg

FİYATI 1000 LİRADAN BAŞLIYOR!

Haritayla birlikte toplu taşıma ücretlerini de gösterecek! Feribot biletlerinde de 100 TL kampanyasıHaritayla birlikte toplu taşıma ücretlerini de gösterecek! Feribot biletlerinde de 100 TL kampanyası

Bu kapsamda 9 Ekim'e kadar satın alınacak biletlerle yolcular 1000 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular kampanyayla ilgili detaylı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişilebilecek.

THY BU YIL KKTC'YE 2,1 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

İştirak şirketi AJet ile birlikte geçen yıl 1 milyon 775 bin yolcuyu Kıbrıs'a taşıyan Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı sonuna kadar 2,1 milyon yolcuyu Kıbrıs'a ulaştırmayı planlıyor.

Kaynak:AA

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Ekonomi
New York borsasında yeni rekor
New York borsasında yeni rekor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu