BIST 100 endeksi yüzde 2,10 yükseldi

Yayınlanma:
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününde bankacılık hisselerindeki güçlü alımların etkisiyle yüzde 2,10 değer kazanarak 11.498,38 puandan kapanış yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 236,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,26 yükselirken, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,74 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda yeni yılın ilk işlem gününde düşük işlem hacmi dikkat çekerken, Borsa İstanbul’da pozitif seyir bankacılık hisseleri öncülüğünde güç kazandı.

İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Yatırımcıya adres verdiİslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Yatırımcıya adres verdi

Resmen oldu: Günlük yemek ücreti 330 TL!Resmen oldu: Günlük yemek ücreti 330 TL!

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında eşik değer 50’nin altında kalmasına rağmen aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48 seviyesinden 48,9’a yükseldi. Bu veri, yılın son ayında imalat sanayinde faaliyet koşullarındaki bozulmanın son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezervler 26 Aralık itibarıyla 193,9 milyar dolara yükselirken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi aynı dönemde 6 milyar 960 milyon liraya geriledi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD’de istihdam verileri ve dış ticaret dengesi, Çin’de enflasyon ve Avro Bölgesi’nde işsizlik başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan direnç, 11.400 ve 11.300 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

