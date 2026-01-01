Resmen oldu: Günlük yemek ücreti 330 TL!

Resmen oldu: Günlük yemek ücreti 330 TL!
2026 yılı için günlük yemek ücreti istisnası KDV dahil 330 TL olarak belirlendi. Yemek ücreti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonlarca ücretli çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren günlük yemek bedeli istisnası, 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile netleşti.

2026 yılı boyunca uygulanacak olan yeni rakam artık yürürlükte. Özellikle büyükşehirlerde bir öğle yemeği maliyetinin bu tutarın çok üzerine çıkması ise dikkat çekiyor.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 330 LİRA

Yeni düzenlemeye göre, işverenlerin çalışanlarına sağladığı günlük yemek desteğinin KDV hariç tutarı 300 TL’ye yükseltildi. %10 KDV eklenmesiyle birlikte çalışanın yemek kartına veya hesabına yatacak günlük "istisna" tutarı 330 TL oldu.

Ancak TÜRK-İŞ'in Aralık 2025 verilerine göre mutfak enflasyonunun yıllık %43 olduğu Türkiye’de, yemek ücretine yapılan %25’lik zam, çalışanın alım gücünün gıda karşısında %18 daha eridiğini gösteriyor.

2025 VE 2026 YEMEK ÜCRETİ KARŞILAŞTIRMASI

Maliyetlerin nasıl arttığı ve desteğin nasıl geride kaldığı aşağıdaki tabloda net bir şekilde görülüyor:

YılGünlük Bedel (KDV Hariç)Günlük Bedel (KDV Dahil)Artış Oranı
2025240 TL264 TL-
2026300 TL330 TL%25

İŞVERENE VERGİ AVANTAJI, ÇALIŞANA GEÇİM DERDİ

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, işverenler çalışanlarına sağladıkları bu 330 TL’ye kadar olan ödemeler için Gelir Vergisi ve Damga Vergisi ödemiyor. Bu durum işveren için önemli bir maliyet avantajı sağlasa da, çalışanlar için belirlenen bu "üst limit" bir dayatmaya dönüşmüş durumda.

Birçok işletme, vergiden muaf olduğu bu sınırı "tavan fiyat" olarak kabul ederek personeline daha yüksek bir yemek bedeli vermekten kaçınıyor.

ENFLASYONUN ÇOK GERİSİNDE KALDI

Geçtiğimiz yıl 240 TL (KDV hariç) olarak uygulanan tutarın 300 TL’ye çıkarılması, halkın gerçek enflasyonuyla uyuşmuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ortalama bir esnaf lokantasında tek kap yemek ve içecek bedelinin 400 TL’yi zorladığı 2026 yılı başında, devletin belirlediği 330 TL’lik rakam, çalışanın sağlıklı ve yeterli beslenme hakkını kağıt üzerinde bırakıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

