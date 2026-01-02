Otomobil güvenliğinde yeni çağ: Battaniye gibi saran hava yastıkları geliyor

Çin'de konfor, bir otomobilde en çok aranan özelliklerden biridir. Bu nedenle lüks minivan sektörü, Ejderha Ülkesi'nde özellikle büyük bir gelişme gösteriyor. Bu araçlarda koltuklar tamamen yatırılabiliyor, böylece yolcular isterlerse uyuyabiliyorlar. Ancak bu koşullarda emniyet kemerleri ve hava yastıkları belirgin şekilde daha az etkili çalışıyor.

Bu nedenle Huawei ve Chery'nin ortak girişimi olan Luxeed, yeni minibüsü V9'un, koltuk sırtlığı dik konumda olmasa bile yolcuların vücudunu ve başını koruyabilen, yenilikçi kask benzeri bir hava yastığı içeren özel koltuklarla donatılacağını duyurdu.

Şirket, bu özel minibüste koltuğun kendi başına aktif bir emniyet sistemi haline geldiğini açıklıyor. Koltuk sırtlığı, emniyet kemeri geri çekme mekanizmasını içeriyor ve bu da koltuk sırtlığının konumundan bağımsız olarak daha iyi bir uyum sağlıyor.

Koltukta, çarpışma anında devreye giren ve bel omurgasına aşırı baskıyı önlemek için pelvisin öne doğru itilmesini azaltan bir hava yastığı bulunmaktadır. Ancak asıl odak noktası, arkadan başlayıp başı, boynu, göğsü ve omuzları saran, kask şeklinde büyük bir hava yastığının olması ve diğer yan veya baş hava yastıklarından farklı olarak yolculara belirgin şekilde daha iyi destek sağlamasıdır.

Bu güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından biri, sürücü destek teknolojileriyle birlikte çalışabilirliktir. Araç, sensörler ve yazılım aracılığıyla olası bir çarpışmayı algılarsa, koltuk çarpışmadan önce otomatik olarak daha dik bir konuma döner; bu da yolcunun korunması açısından daha faydalıdır.