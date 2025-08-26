Yüzde 30 indirim geldi: Bugünden itibaren geçerli!

AJet, yurt içi uçuşlarda %30 indirim fırsatı sunuyor. AJet, yurt içi uçuşlarda hafta ortasına özel indirim kampanyasını duyurdu. Salı, çarşamba ve perşembe günleri alınan biletlerde yüzde 30 indirim geçerli olacak.

İndirimli biletler "AJet mobil" uygulaması ve "ajet.com" internet sitesinden 28 Ağustos'a kadar satın alınabilecek.

AJet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Rotanı Seç: Salıdan Perşembeye %30 İndirimle Türkiye'yi Keşfet

Yepyeni hikayelerinize Salıdan Perşembeye özel bir yenisini eklemeye ne dersiniz? Türkiye'nin dört bir yanını keşfetmenin en avantajlı yolu AJet'te! Yurt içi uçuşlarda %30 indirim fırsatıyla istediğiniz şehre çok daha uygun fiyatlarla ulaşmak ister misiniz?

16 Eylül 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında



*Salı, Çarşamba, Perşembe



Tüm yurt içi uçuşlarda %30 indirim