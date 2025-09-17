Yüz binlerce memur bu haberi bekliyordu! Bankanın son promosyon teklifi belli oldu

Zülal Koçer - halktv.com.tr

Adalet Bakanlığı'na bağlı yüz binlerce bin personelin gözünün üzerinde olduğu promosyon teklifi geldi. Vakıfbank 210 bin kişinin maaşlarına karşılık personel için 99 bin lira nakit promosyonun yanında 100 bin liraya kadar faizsiz kredi teklif etti.

Adalet Bakanlığı'na bağlı personeller 3 senede bir kapalı zarf ihale yöntemi ile görüşmelerde ihale 18 Ağustos tarihinde yapıldı. İhaleye katılan bankalar kapalı zarflar ile tekliflerini sunmuştu. Teklifler 35 ila 75 bin TL arasında değişiyor. Bu ilk ihalede en yüksek rakamı sunan Vakıfbank 90 bin lira ile bakanlıkla görüşmeye başlamıştı.

Kamuda tasarruf çalışandan yapılacak! Bütçe Hazırlama Rehberi yayımlandı

Banka eylülün başında sunduğu teklifinde bakanlığa 97 bin lira sunmuştu ancak bakanlı 100 bin liranın üzerinde promosyon talep etmişti.

Adalet Bakanlığı pazarlık masasına 120 bin lirayla oturmuştu.

SENDİKADAN İTİRAZ GELDİ

Vakıfbank'ın sunduğu son teklifin ardından Adalet Sendikası (Adalet-Sen) teklifin kabul edilemez olduğunu bildiren bir açıklama geldi.

"Teklifin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak" olduğunu bildiren Vakıfbank'ın 99.500 TL nakit promosyonun yanı sıra 100.000 TL faizsiz kredi teklifini şu ifadeyle değerlendirdi:

"Promosyon = Hak, Kredi = Borç"

Adalet-Sen, promosyonun maaş hacminden doğan bankacılık kârının geri ödemesiz olarak paylaşılması olduğunu anımsatırken promosyonun lütuf değil, emeğin karşılığı olduğunu belirtti.

Sendika teklifte yer alan krediye de tepki gösterdi:

"PROMOSYON HAKKI BORÇLA SÜSLENİYOR"

Adalet Bakanlığı'na bağlı 210 bin personelin gözü kulağı bu promosyonda! Banka son teklifini yaptı

"Promosyonun yanına 'faizsiz kredi' eklenmesi, hakkı borçla süslemekten öteye gitmez. Üstelik 'faizsiz' ibaresi sadece ilk 3 ay için geçerlidir, sonrası belirsizdir."

Kredi şartlarına işaret eden sendika şunları kaydetti:

"Kamuoyuna yansıyan bir başka sendikanın teklifi ise 500.000 TL faizsiz kredi üzerine kurulmuştur. Ancak mevzuata göre 250.000 TL üzerindeki krediler en fazla 12 taksitte ödenebilir. Bu da yaklaşık 41.666 TL aylık taksit anlamına gelir. Bugün en düşük maaşı 56-62 bin TL bandında olan bir memurun maaşının %70'ini kredi taksidine ayırması mı bekleniyor? Bu, gerçeklikten kopmuş, uygulanamaz bir vaattir. Krediyi promosyon gibi sunmak, çalışanı aldatmaktır."

"BU TEKLİF 648 MİLYAR TL'Yİ BULAN İŞLEM HACMİNİN YANINDA ADALETSİZLİKTİR"

"99.500 TL veya faizsiz krediyle süslenmiş teklifler, 648 milyar TL'yi bulan işlem hacmi karşısında adaletsizliktir." ifadelerine yer veren sendika Vakıfbank'ın hakkaniyetli bir teklif sunmasını istedi.