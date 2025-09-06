Adalet Bakanlığı'na bağlı 210 bin personelin gözü kulağı bu promosyonda! Banka son teklifini yaptı

Adalet Bakanlığı'na bağlı personeller 3 senede bir kapalı zarf ihale yöntemi ile belirlenen banka promosyonu görüşmelerine kilitlendi. Bakanlığa bağlı olan 210 bin personel bu görüşmelerin sonunda anlaşılacak bankadan 3 sene boyunca yatacak maaşlarını alacak.

90 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ

Söz konusu ihale 18 Ağustos tarihinde yapıldı. İhaleye katılan bankalar kapalı zarflar ile tekliflerini sunmuştu. Teklifler 35 ila 75 bin TL arasında değişiyor. Bankalar ile bakanlık arasındaki görüşmeler 1 saat sürdü. Söz konusu görüşmenin ardından en yüksek rakamı Vakıfbank 90 bin lira ile verdi.

HENÜZ İMZALAR ATILMADI

Bakanlık teşkilatının 300 bin liralık beklentisi karşılanmadığı için henüz nihai imzalar atılmadı. İhale kapsamında en yüksek teklifi sunan Vakıfbank ile bakanlık yetkilileri arasındaki görüşmeler devam etti.

BANKA 97 BİN DEDİ, BAKANLIK 100 ÜSTÜ İSTİYOR

Yetkililer ile banka arasındaki görüşmede 90 bin lira olan teklifin 120 bin liraya çıkarılması talep ediliyor. Ekran Haber'den edinilen bilgiye göre banka 90 bin liralık teklifini 97 bin liraya kadar çıkardı. Ancak bakanlık yetkilileri bu rakamı yeterli bulmadı. Son bilgilere göre bakanlık promosyon rakamını 100 bin liranın üzerine çıkarmak için pazarlıklarına devam ediyor.