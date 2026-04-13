Yönetim değişti para birimi uçtu

Yayınlanma:
Macaristan’da 16 yıllık Orbán iktidarının sonu para birimini uçuşa geçirdi. Dünyada dolar güç kazanırken, "değişim" diyen Macar Forinti adeta coştu.

Küresel piyasalar yeni haftaya ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çökmesi ve Washington’dan gelen "deniz ablukası" açıklamalarıyla negatif başladı.

Ancak Avrupa’nın ortasında yaşanan siyasi deprem, tüm bu kaosu gölgede bırakan bir finansal ralliye imza attı.

ILIMLI HAVA İLE FORİNT REKOR KIRDI

Macaristan’da yapılan seçimlerde, 16 yıldır ülkeyi yöneten Viktor Orbán iktidarı sona erdi. Péter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi’nin zaferi, piyasalarda "AB ile buzların eriyeceği" beklentisini tetikledi.

Macar Forinti, dolar karşısında %2,4 değer kazanarak 2022’den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Forint, euro karşısında da %2’nin üzerinde prim yaptı.

Analistler, yeni yönetimin dondurulan AB fonlarına erişimi hızlandıracağı ve hukuk devleti ilkelerine döneceği beklentisinin yatırımcı iştahını kabarttığını belirtiyor.

DÜNYADA 'ABLUKA' TELAŞI: DOLAR GÜÇLENİYOR

Macaristan’daki iyimserliğin aksine, küresel vitrinde "savaş fiyatlaması" hakim. Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı bloke etme kararı sonrası majör paralar dolar karşısında tutunamadı:

Bir sistem nasıl çöker? Macaristan örneğiBir sistem nasıl çöker? Macaristan örneği

Euro/dolar: %0,3 düşüşle 1,1694 seviyesine geriledi.

Sterlin/dolar: %0,2 kayıpla 1,3429’a indi.

Riskli Paralar: Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları da %0,3’e varan kayıplar yaşadı.

PETROL 101 DOLARI AŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran limanlarına yönelik trafiği durduracağını duyurmasıyla, enerji piyasaları alev aldı. Brent petrol 101 doların üzerine çıkarak küresel enflasyon korkusunu yeniden körükledi.

Dünya şoka uyandı: Küresel piyasalar ablukada! Saat verildiDünya şoka uyandı: Küresel piyasalar ablukada! Saat verildi

Doların küresel hakimiyeti Japonya’yı da vurdu. Dolar/Yen paritesi 159,68 seviyesine çıkarken, Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizleri 30 yılın zirvesini gördü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Orta Doğu’daki gerilime karşı "dikkatli" olunması gerektiğini belirterek nisan sonunda sınırlı bir faiz artışı sinyali verdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ekonomi
Abluka sürerken piyasalar yükseldi: Petrol de arttı
Abluka sürerken piyasalar yükseldi: Petrol de arttı
ABD-İran anlaşamadı: Piyasalar sarsıldı
ABD-İran anlaşamadı: Piyasalar sarsıldı
Merkez Bankası rekor zarar açıkladı, usta ekonomist nedenini söyledi
Merkez Bankası rekor zarar açıkladı, usta ekonomist nedenini söyledi