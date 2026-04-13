Yönetim değişti para birimi uçtu

Küresel piyasalar yeni haftaya ABD ile İran arasındaki müzakerelerin çökmesi ve Washington’dan gelen "deniz ablukası" açıklamalarıyla negatif başladı.

Ancak Avrupa’nın ortasında yaşanan siyasi deprem, tüm bu kaosu gölgede bırakan bir finansal ralliye imza attı.

ILIMLI HAVA İLE FORİNT REKOR KIRDI

Macaristan’da yapılan seçimlerde, 16 yıldır ülkeyi yöneten Viktor Orbán iktidarı sona erdi. Péter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi’nin zaferi, piyasalarda "AB ile buzların eriyeceği" beklentisini tetikledi.

Macar Forinti, dolar karşısında %2,4 değer kazanarak 2022’den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Forint, euro karşısında da %2’nin üzerinde prim yaptı.

Analistler, yeni yönetimin dondurulan AB fonlarına erişimi hızlandıracağı ve hukuk devleti ilkelerine döneceği beklentisinin yatırımcı iştahını kabarttığını belirtiyor.

DÜNYADA 'ABLUKA' TELAŞI: DOLAR GÜÇLENİYOR

Macaristan’daki iyimserliğin aksine, küresel vitrinde "savaş fiyatlaması" hakim. Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı bloke etme kararı sonrası majör paralar dolar karşısında tutunamadı:

Euro/dolar: %0,3 düşüşle 1,1694 seviyesine geriledi.

Sterlin/dolar: %0,2 kayıpla 1,3429’a indi.

Riskli Paralar: Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları da %0,3’e varan kayıplar yaşadı.

PETROL 101 DOLARI AŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran limanlarına yönelik trafiği durduracağını duyurmasıyla, enerji piyasaları alev aldı. Brent petrol 101 doların üzerine çıkarak küresel enflasyon korkusunu yeniden körükledi.

Doların küresel hakimiyeti Japonya’yı da vurdu. Dolar/Yen paritesi 159,68 seviyesine çıkarken, Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizleri 30 yılın zirvesini gördü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Orta Doğu’daki gerilime karşı "dikkatli" olunması gerektiğini belirterek nisan sonunda sınırlı bir faiz artışı sinyali verdi.