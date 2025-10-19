Yolcu yok, milyonlarca lira zarar var: Hata payı yüzde 97,9

Yolcu yok, milyonlarca lira zarar var: Hata payı yüzde 97,9
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nda 2025’in ilk 9 ayında gerçekleşen yolcu sayısının garanti edilenin yalnızca yüzde 2’si olduğunu belirterek, “Hazine şirkete 4,9 milyon avro, yani yaklaşık 240 milyon lira ödeyecek. Bu bir soygundur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zafer Havalimanı’nda garanti edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen yolcu sayısı arasındaki farkın devasa boyutlara ulaştığını söyledi.

Yavuzyılmaz, “AKP, yatırım planlamasında akıl ve mantık istatistiklerini sarsmaya devam ediyor” ifadelerini kullanarak, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen havalimanının kamu kaynaklarını zarara uğrattığını belirtti.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"2025'in ilk 9 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 27 bin 556. Hata payı yüzde 97,90. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 4 milyon 913 bin 286 avro. Güncel kurla 240 milyon lira. Bunun adı soygundur.

Zafer Havalimanı yapım maliyeti 50 milyon avro. Kamuya devir tarihi 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon avro. DHMİ resmi istatistiklerine göre Zafer Havalimanı'nda, 2025'in ilk 9 ayında, iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısı 55 bin 112. Giden yolcu sayısı yaklaşık 27 bin 556"

Yavuzyılmaz, sözleşmeye göre garanti ödemelerinin giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığını bildirdi.

Kaynak:ANKA

