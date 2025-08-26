Yıl sonu faiz ve enflasyon beklentisi için çarpıcı tahmin! İTO Başkanı açıkladı

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, katkıldığı AA Finans Masası'nda faiz ve enflasyona ilişkin tahminlerini paylaştı.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:

"Enflasyonun düşürülmesi amasız, fakatsız, lakinsiz, hepimizin arkasında durduğu ve desteklemesi gereken bir hedef. Politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını öngörüyoruz. Sene sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kapanabileceğini tahmin ediyoruz."

Avdagiç ayrıca "Türkiye'nin mutlaka Suriye'nin en önemli ticaret partneri ve Türkiye'nin de Suriye'de en önemli yatırımcı olması çok önemli" dedi.