Yerlikaya açıkladı: Yüz binlerce çalışanın maaşı değişecek

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yüz binlerce teşkilat mensuplarını yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, aynı işi yapan ancak farklı kurumlarda (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik) çalışan personelin maaş farklarını gidermek için düğmeye bastıklarını duyurdu.

"AYNI GÖREVİ YAPANIN ÜCRETİ DENGELENECEK"

Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmanın detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Zamanı geldiğinde inşallah gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."

12/36 MESAİ SİSTEMİ GELİYOR

Polislerin yıllardır talep ettiği, daha insani çalışma koşulları sunan "4 gruplu 12/36" mesai sistemi için de tarih verildi. Personel eksikliği nedeniyle daha önce hayata geçirilemeyen sistem için hazırlıkların tamamlandığını belirten Yerlikaya, müjdeyi şöyle verdi:

"Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız."

İKİNCİ ŞARK GÖREVİ TARİH OLUYOR

Atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki "Görev Puanı" sistemiyle atamaların şeffaf hale geldiğini savunan Yerlikaya, zorunlu şark göreviyle ilgili de beklenen haberi paylaştı.

Yerlikaya, "2026'de genel atama döneminde ise 'zorunlu ikinci şark tebligatı' gönderilmeyeceğini" bildirdi. Ayrıca yılda iki kez yapılan eş durumu ve mazeret atamalarının artık her ay yapılmaya başlandığını ve bu uygulamanın süreceğini ekledi.

YENİ TEŞKİLAT KANUNU YOLDA

Bakan Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı'nın yasal altyapısını güçlendirecek yeni bir kanun teklifi üzerinde çalıştıklarını da belirterek, "Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu için hazırlıklarımızı yapacağız ve Gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz" dedi.