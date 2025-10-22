Özgür Özel'den polis maaşı promosyonu ihalesine tepki

Emniyet Genel Müdürlüğü, yüz binlerce polis ve emniyet çalışanını ilgilendiren 2025 maaş promosyonu ihalesinin 100 bin TL'lik teklifle sonuçlandığını duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, bankaların en yüksek teklifi olan 90 bin liranın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ricasıyla 100 bin liraya çıkarıldığı da belirtilmişti.

Tartışmalı ihalede imzalar atıldı: Polis promosyonu belli oldu

ÖZEL'DEN POLİSLERE YATACAK PROMOSYON MİKTARINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu ihaleye Arnavutköy'deki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 63'üncüsünde tepki gösterdi.

On binlerce yurttaşın katılım sağladığı mitingte "Türkiye'de eylem olur polis çalışır. Maç olur polis çalışır. Sokağa çıkma yasak olur polis çalışır. Bayramda çalışır, seçimde çalışır. Polis dediğin Türkiye'de ayda 260 saat çalışır. Zam yok, mesai yok. Şimdi bir umutları vardı, promosyon alacaklar" ifadelerini kullanan Özel, duruma şöyle tepki gösterdi:

"3 yıl sonu gelmiş bekliyorlardı ki 3 yıllık 270.000 lira promosyon olsun. Maalesef bankalar oturmuşlar, 90.000'e işi bağlamışlar. Sonra göstermelik olarak İçişleri Bakanı sorunu çözeceğim demiş 100.000 lira olmuş. Polisin bir lira fazla mesaisi yok, ek zammı yok, bir umudu promosyonuydu. Şimdi onu da suya düşürmeye çalışıyorlar. Buradan söyleyeyim. Bu ülkenin polisi bu memleketin evladı. Zaten çoğu üniversiteyi bitirmiş, atanmamış, iş bulamamış oraya gidiyor."