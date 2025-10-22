Tartışmalı ihalede imzalar atıldı: Polis promosyonu belli oldu

Yüz binlerce polis ve emniyet çalışanını ilgilendiren 2025 yılı banka promosyonu ihaleside imzalar atıldı.

İhalede sendikanın mahkemeye taşıyacağını belirttiği en yüksek teklifin 100 bin liraya çıkartılmasıyla imzaların atıldığını Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu.

POLİSLERİN PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yüz binlerce polis ve emniyet çalışanlarını ilgilendiren banka maaş promosyonu ihalesinin sonuçlandığını bildirdi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın bankaların tavrını 'tiyatro' olarak değerlendirdiği ihaleye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dahil oldu.

GÖRÜŞMELERE YERLİKAYA DAHİL OLDU

EGM'den yapılan açıklamada ihalede verilen en yüksek teklif olan 90 bin TL'nin Yerlikaya'nın çabasıyla 100 bin TL'ye çıkartıldığı şu ifadelerle belirtildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL'ye yükseltmiştir."

PERSONEL BAŞINA 100 BİN TL PROMOSYON

Tartışmaların ardından sonuçlanan ihaleye ilişkin EGM'den şu açıklama yapıldı: