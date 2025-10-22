Banka yöneticilerine 'suç duyurusu' hazırlığı: Polis promosyonu ihalesi mahkemelik oluyor!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaşlarını kapsayan 36 aylık yeni dönem promosyon anlaşması için dün yapılan ihaleye gözler çevrilmişti. Son dönemde TBMM'de 138 bin TL, Anadolu Üniversitesi'nde 111 bin 500 TL gibi rekor promosyon anlaşmaları imzalanırken, yaklaşık 350 bin personeli kapsayan EGM ihalesinden de benzer veya daha yüksek bir sonuç çıkması bekleniyordu. Sendikaların 270 bin TL'ye varan taleplerine karşın, açık artırma sonucunda Vakıfbank tarafından verilen en yüksek teklif 90 bin TL oldu. Bu rakam, beklentileri karşılamadığı için kabul edilmedi.

İhaleye katılan Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan ikisinin ise hiç teklif vermeden çekilmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.

EGM promosyon ihalesi ne zaman, saat kaçta? Gözler o kararda! 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

"BANKA YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

İhalede ortaya çıkan düşük teklifler, sendikaların ve personelin sert tepkisine yol açtı. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkan Danışmanı Mustafa Zübeyr Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için teklif edilen 90.000 TL promosyonu kabul etmiyoruz. Süreç sonunda banka yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Devlet Memurları Sendikası algı ile değil gerçeklerle hareket eder" dedi.

Benzer bir tepki de Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan geldi. Sendikadan yapılan açıklamada, bankaların tavrı "tiyatro" olarak nitelendirildi ve şu ifadelere yer verildi:

"EMNİYET TEŞKİLATI YOK SAYILAMAZ. İhale sürecindeki kamu bankalarının tavrını tiyatrodan ibaret görüyor, rekabeti engelleyici tutumlarını gizlemek üzere göstermelik teklifler verdiklerini görüyoruz. Rekabet Kuruluna verdiğimiz şikâyet başvurusunun bir benzerini, süreç sonucunda aynı zamanda kamu görevlisi olan kamu bankaları yöneticileri hakkında da 'görevi kötüye kullanma, görevi ihmal vb.' gerekçelerle yüce Türk Yargısına da yapacağımızın bilinmesini istiyoruz."

Süreç, tekliflerin kabul edilmemesi nedeniyle kilitlenmiş durumda. Önümüzdeki günlerde ihalenin yenilenmesi veya farklı bir çözüm yolu bulunması bekleniyor.