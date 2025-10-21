EGM promosyon ihalesi ne zaman, saat kaçta? Gözler o kararda! 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emniyet teşkilatının heyecanla beklediği 2025 EGM banka maaş promosyonu ihalesi, bugün, yani 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılacak olan ihaleye, bankaların yanı sıra EGM'nin onayıyla Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın da katılım sağlaması bekleniyor. Gözler, bankaların sunacağı tekliflere ve ihaleden çıkacak rekor rakama çevrilmiş durumda.

2025 EGM PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 2025 yılı için alacağı maaş promosyonu ödemesine ilişkin net rakam, bugünkü ihalenin sonucunda belli olacak. Ancak, süreç öncesinde sendikalar tarafından dile getirilen talepler, beklentilerin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyonu için bankalara 270.000 TL tutarında peşin ödeme yapılması talebinde bulundu. Sendika ayrıca, promosyonu tercih etmeyen personellere yönelik alternatif olarak 600.000 TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneğinin sunulmasını da önerdi. İhale şartnamesinde ise 164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde bir talep iletildiği biliniyor. İhalenin bu taban fiyat üzerinden başlayarak kıyasıya bir rekabete sahne olması bekleniyor.

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı, personelin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İhalenin bugün sorunsuz bir şekilde sonuçlanması ve kazanan bankanın belirlenmesinin ardından, ödemelerin en geç Kasım ayı içerisinde polislerin maaş hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Yeni promosyon protokolü, mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. İhale sonucunda ödeme şartları ve takvimi netleştikten sonra, ihaleyi kazanan banka ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında resmi protokol imzalanacak ve ödeme süreci başlayacak.