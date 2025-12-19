Yeni yılın ilk yasal düzenlemesi belli oldu

Ülkenin bir süredir ana gündemlerinden olan bahisle ilgili yeni yılda dikkat çeken bir hazırlık var. Ancak bahisin sadece yasa dışı kısmına ilişkin olacak bu düzenleme.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, 2026 yılının ilk yasal düzenlemesi, yasadışı bahis alanındaki boşlukları kapatmak ve cezaları ağırlaştırmak üzerine kuruldu.

CEZA KANUNU SİL BAŞTAN: AĞIR HAPİS GELİYOR

Yapılacak değişiklikle Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu'ndaki ilgili maddeler yeniden yazılacak. Yapılan düzenleme ile yasa dışı bahis oynanan siteler kapatılırken, bu ağın finansal ve dijital altyapısının da tamamen çökertilmesi hedefleniyor.

Özellikle örgütlü suç kapsamına alınan eylemlerde ve çocukları hedef alan sanal kumar tuzaklarında cezaların çok daha ağırlaştırılması hedefleniyor. Hızlı müdahale yetkisi ile suç gelirlerine anında el konulacak.

MASAK PARA TRAFİĞİNİ KESECEK

Düzenlemenin kalbinde ise "paranın takibi" yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadelede en yetkili kurum olarak sahaya iniyor.

Suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutmaya yönelik idari tedbirler kapsamında şu kişiler mercek altında olacak ve cezaları artırılacak:

Lisanssız oyun oynatanlar.

Yurt dışı kaynaklı sitelere Türkiye'den erişim sağlayanlar.

Para nakline aracılık edenler.

Reklam vererek kişileri teşvik edenler (sosyal medya fenomenleri dahil).

YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK?

Kamu kurumlarının sorumlulukları artırılırken, denetim mekanizmaları sıkılaştırılacak. Yasa dışı bahis siteleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon en üst seviyeye çıkarılacak. Yeni yılda Meclis'e gelecek teklif ile hem oynatanlara hem de bu sisteme su taşıyanlara verilecek hapis ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek artırılacak.