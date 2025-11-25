Asgari ücret oranı yasadışı bahisçilerin oyuncağı oldu!

Milyonlarca ücretli çalışanın gözü kulağı asgari ücret açıklamalarında. Bir yandan kulisler bir yandan satır aralarından çıkarılan mesajlar, bir yandan uzman yorumları...

Herkesin gözü sefalete iki kuruş çarede. Ancak yasadışı bahisçiler bu çaresizliği de es geçmedi.

BAHİS AÇTILAR!

Ücretli çalışanların büyük çoğunluğunun yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek olan asgari ücret pazarlığı, illegal platformlarda bir "kupon" malzemesine dönüştü. Bir bahis sitesi, 2026 asgari ücreti için "alt/üst" seçeneğiyle bahis başlattı.

Erdoğan'dan ekonomi ödülünü alan isim asgari ücreti açıkladı

Evrensel'den Duygu Ayber'in haberine göre, belirlenen oranlara göre, asgari ücretin 30 bin TL'nin altında kalması "en kuvvetli ihtimal" olarak değerlendiriliyor. Öyle ki, maaşın 30 bin TL bandını aşmasına verilen bahis oranı, altında kalması seçeneğine verilen oranın tam iki katı seviyesinde belirlendi.

YABANCI SERMAYE SINIRI ÇİZDİ

Yabancı sermayenin ücret artışları üzerindeki baskısı ve "hedeflenen enflasyon" tartışmaları sürerken, milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek olan asgari ücret zammı, yasa dışı bahis sitelerinin yeni malzemesi oldu. Siteler, 2026 yılı için belirlenecek rakam üzerine bahis açtı; oranlar ise zammın sınırlı kalacağına işaret ediyor.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Mevcut ekonomik tablo ise çalışanlar açısından zorluğunu koruyor. BİSAM verilerine göre, asgari ücret Şubat ayından itibaren açlık sınırının gerisine düştü.

Bu tahmin tutarsa 2026 asgari ücretliler için felaket olacak

Ekim ayı verilerine bakıldığında, asgari ücretin açlık sınırının tam 4 bin 821 TL altında kaldığı görülüyor. Geçtiğimiz yıl "hedeflenen enflasyon" stratejisi baz alınarak ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 32 olarak revize edilmiş durumda.

YABANCI SERMAYENİN 'HEDEF ENFLASYON' ISRARI

2026 yılı zammı için de benzer bir "hedef enflasyon" kriterinin uygulanacağı konuşuluyor. Yabancı sermayenin önde gelen temsilcileri Moody’s, Morgan Stanley ve JP Morgan gibi kurumlar, zammın hedeflenen enflasyona göre yapılmasını talep etmişti. Bu talep, son olarak IMF raporlarına da yansıdı.