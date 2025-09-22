Yaşam standartları en dibi gördü

Türkiye’de yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığını bir kez daha ortaya koyan Küresel Emeklilik Raporu yayımlandı. Global Intelligence Unit tarafından hazırlanan raporda Türkiye, 44 ülke arasında genel sıralamada 33’üncü oldu.

GÜVENLİKTE SONUNCU SIRADA

Hayat kalitesi, vergi yapısı ve toplumsal güvenlik gibi başlıklarla oluşturulan raporun zirvesinde bu yıl Portekiz yer aldı. Onu Mauritius, İspanya, Uruguay, Avusturya ve İtalya takip etti. Yunanistan 12’nci, Arjantin 18’inci, Fransa ise 21’inci basamakta bulunurken; Ekvador, Sri Lanka, El Salvador, Seyşeller ve Nikaragua gibi ülkeler Türkiye’nin önünde sıralandı.

Raporun alt başlıklarında en çarpıcı sonuç “Güvenlik ve Entegrasyon Endeksi” oldu. Sosyal hayatın güven düzeyini ölçen bu endekste Türkiye 44’üncü, yani son sırada yer aldı. Avusturya’nın ilk sırayı aldığı listede Portekiz ikinci, Slovenya üçüncü oldu. Hatta kartel şiddetiyle bilinen Meksika ve mafya yapılanmalarıyla öne çıkan Kolombiya bile Türkiye’nin önünde yer aldı.

HAYAT KALİTESİNDE DE DURUM KÖTÜ

Hayat kalitesi ölçümünde de Türkiye gerilerde kaldı. Birgün'ün haberine göre, “Hayat Kalitesi Endeksi”nde 28’inci sırada yer alan Türkiye, Namibya, Kolombiya, Şili, Tayland gibi ülkelerin de arkasında bulunuyor.

Bu endekste en iyi beş ülke sırasıyla İspanya, Portekiz, Fransa, Avusturya ve Arjantin oldu. Hayat kalitesi en düşük ülkeler ise Kamboçya, Laos, Zambiya, Guatemala ve Endonezya olarak belirlendi.

EKONOMİ ENDEKSİNDE İLK 5’E GİRDİ

Türkiye’nin görece iyi olduğu tek alan ekonomi oldu. Para biriminin değer kaybı nedeniyle alım gücünün yüksek göründüğü “Ekonomi Endeksi”nde Türkiye 5’inci sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Kuzey Makedonya bulunurken Nikaragua ikinci, Filipinler üçüncü, Panama dördüncü oldu. En değerli para birimlerine sahip Euro Bölgesi ülkeleri ise listenin son sıralarını paylaştı; Avusturya 41’inci, Fransa 40’ıncı, İtalya 39’uncu, İspanya 38’inci sırada yer aldı. Yunanistan da 34’üncü basamakta yer aldı.