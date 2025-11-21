Yapay zeka oyuncakları Çin'i kasıp kavuruyor: Hedef küresel pazar

Yapay zeka destekli oyuncaklar Çin genelinde halihazırda yaygın. Shenzhen Oyuncak Derneği ve JD.com tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, sektörün 2030 yılına kadar 100 milyar yen (14 milyar dolar) büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Bu sektör, tüketici yapay zekâsının neredeyse diğer tüm dallarından daha hızlı büyüyor. Çin şirket kayıt veritabanı Qichamao'ya göre, Ekim 2025 itibarıyla Çin'de 1.500'den fazla yapay zekâ oyuncak şirketi faaliyet gösteriyordu.

Piyasaya yeni girenlerden biri de BubblePal adlı oyuncak. Bu oyuncak, çocukların en sevdiği peluş oyuncağına takılarak "konuşmasını" sağlayan, pinpon topu büyüklüğünde bir cihaz.

Cihaz, ebeveynlerin Disney'in Elsa'sından klasik Çin çizgi film karakterlerine kadar 39 karakter arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan bir akıllı telefon uygulamasıyla birlikte geliyor.

Geçtiğimiz yaz piyasaya sürülmesinden bu yana 200.000 adet satılan cihaz, Çinli Haivivi şirketi tarafından üretiliyor ve DeepSeek'in büyük dil modelleriyle çalışıyor.

Diğer üreticiler pazara farklı bir yaklaşım sergiliyor. Çinli bir girişim olan FoloToy, ebeveynlerin oyuncak ayı, tavşan veya kaktüsü kendi sesi ve konuşma örüntüsüyle konuşmayı öğreterek kişiselleştirmelerine olanak tanıyor.

FoloToy, 2025'in ilk çeyreğinde yapay zeka destekli peluş oyuncaklarından 20.000'den fazla sattığını bildirdi. Bu, 2024 yılı toplam satışlarına neredeyse eşit. Şirket, bu yıl için 300.000 adet satış öngörüyor.

KÜRESEL PAZARA YÖNELİK İŞTAH

Çinli yapay zekalı oyuncak şirketleri, hedeflerini ülke sınırlarının ötesine çevirdi. BubblePal, Aralık 2024'te ABD'de piyasaya sürüldü. Artık Kanada ve Birleşik Krallık'ta da mevcut.

FoloToy şu anda ABD, İngiltere, Kanada, Brezilya, Almanya ve Tayland başta olmak üzere 10'dan fazla ülkede satılıyor.

AlphaWatch.AI'da Çin teknoloji analisti olan Rui Ma, çocuklara yönelik yapay zeka cihazlarının, çocuklara yönelik eğitim elektroniği pazarının halihazırda yerleşik olduğu Çin'de en büyük potansiyele sahip olduğunu ancak bu pazarın küresel olarak o kadar gelişmiş olmadığını söylüyor.

FoloToy CEO'su Kong Miaomiao, Çin gazetesi Baijing Chuhai'ye yaptığı açıklamada, şirketinin Çin dışında hala "yapay zeka konusunda meraklı olan ilk uygulayıcılara ulaştığını" söyledi.

Çin'deki yapay zekâlı oyuncak patlaması, özellikle çocuklar için tasarlanmış tüketici elektroniği sektörünün onlarca yıllık geçmişine dayanıyor. 1990'ların başlarında, birçok şirket, ebeveynlere eğitim aracı olarak sunulan elektronik sözlükler ve "öğrenme makineleri" gibi cihazları tanıtıyordu.

Oyuncaklarla elektronik aletlerin karışımı olan bu melezler yüksek sesle okuyabiliyor, etkileşimli hikayeler anlatabiliyor ve oyun arkadaşı rolünü canlandırabiliyor.

ISINMA YARIŞMASI

Ancak rekabet giderek kızışıyor; Amerikan şirketleri de yapay zekaya sahip oyuncaklar geliştirmeye ve satmaya başladı.

Müzisyen Grimes, çocuklarla konuşan ve onların bireyselliklerine uyum sağlayan peluş oyuncak Grok'un yaratılmasına yardımcı oldu.

Oyuncak devi Mattel, Barbie ve Hot Wheels gibi markalara konuşmaya dayalı yapay zekayı getirmek için OpenAI ile çalışıyor; ilk ürünlerin bu yılın sonlarında duyurulması bekleniyor.

BEŞ DAKİKALIK EĞLENCE Mİ?

Ancak, Çin'de yapay zekâ oyuncakları satın alan ebeveynlerin yorumları karışık. Birçoğu ekran içermemelerini ve sıkı ebeveyn kontrolleriyle gelmelerini takdir ederken, bazı ebeveynler yapay zekâ yeteneklerinin oldukça "hatalı" olabileceğini ve bunun çocukları caydırdığını söylüyor.

Pekin'de yaşayan Penny Huang, BubblePal'ı çoğunlukla büyükanne ve büyükbabası tarafından bakılan beş yaşındaki kızı için satın aldı. Huang, oyuncağın kızının daha az yalnız hissetmesini ve yetişkinlerin akıllı telefonlarıyla oynama isteğini azaltmasını umuyordu.

Ancak hayal kırıklığı çabuk geldi. "Cevaplar çok uzun ve ayrıntılı. Kızım sabrını kaybediyor," diyor Huang. "[Rol yapma] hiç ilgi çekici değil; sadece bazen kulağa oldukça yersiz gelen yapmacık bir ses."

BubblePal kullanan bir diğer ebeveyn olan Hongyi Li, ses tanıma özelliğinin oldukça yavaş ve kullanışsız olduğunu fark etti. "Çocuğun konuşması parçalı ve anlaşılmaz. Oyuncak sık sık çocuğun sözünü kesiyor veya ne dediğini anlamıyor. Ayrıca etkileşim kurmak için bir düğmeye basmak gerekiyor ki bu da küçük çocuklar için zor olabiliyor" dedi.

Sonuç olarak, Huang söz konusu BubblePal'ı yakın zamanda ikinci el eşya borsası Xianyu'da satışa çıkardı. Huang, "Çocukların beş dakika oynayıp sonra sıkıldığı oyuncaklardan biri gibi" diye sonuca varıyor.