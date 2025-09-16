Yapay zeka otomobil fiyatlarını nasıl düşürüyor? CarEdge'in sırrı

Yapay zeka otomobil fiyatlarını nasıl düşürüyor? CarEdge'in sırrı
CarEdge'in 30 yaşındaki CEO'su, geliştirdiği uygulamanın otomobil bayileri ve bayiliklerle çok etkili bir şekilde pazarlık yaptığını ve 4.000 avroya kadar indirim sağladığını iddia ediyor.

Zach Shefska, yaptığı açıklamalara göre, şimdiye kadar defalarca 1.000 ila 4.000 avro arasında değişen indirimler elde etmiş, en iyi araba pazarlıkçısını yarattığını iddia ediyor .

Yaratıcısına göre CarEdge adı verilen söz konusu uygulama , otomobil pazarındaki büyük bir boşluğu doldurdu; çünkü birçok alıcı, gerekli pazarlık becerisine veya bilgisine sahip olmayan deneyimli satıcılarla karşı karşıya kalıyor.

poliseis-autokiniton-teloneio-0.jpg

Shefska, yakın zamanda verdiği bir röportajda, "CarEdge uygulaması, otomobil piyasası fiyat analizlerini ve pazarlık tekniklerini özümseyerek eğitilmiş pazarlıkçılardan yararlanıyor " ifadelerini kullandı.

Aslında bu "temsilcilerin" kendilerine ait kişisel e-postaları ve telefon numaraları var ve müşteriler adına acenteler ve tüccarlarla doğrudan kısa mesaj yoluyla iletişim kuruyorlar.﻿

Hizmet abonelik yoluyla sağlanıyor ve Shefska'ya göre 2.000'den fazla kullanıcı uygulamayı başarıyla kullandı. Hatta CarEdge uygulaması, 1.937 incelemeye göre Google'da 4,9 yıldız almış ve birkaç kullanıcı indirim aldığını bildirmiş.

agora-autokinitou-2.jpg

Kullanıcı Wes S., incelemesinde ABD'de 2023 Corvette C8'i orijinal fiyatının 5.000 dolar altında satın aldığını﻿ belirtirken , başka bir müşteri ise Toyota RAV4'ü 1.800 dolar (1.500 avro) indirimle satın aldı.

CarEdge'in yaratıcısı tarafından sunulan istatistiklere göre, yapay zekalı pazarlıkçı ortalama olarak araç başına 1.000 doların üzerinde indirim elde ederken, müşterilere de satıcılarla iletişimde geçirecekleri yaklaşık 5 saatlik süreyi kazandırıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

