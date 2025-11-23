Teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zeka sektörünün 2000'li yıllardaki meşhur "dot-com" balonu gibi patlayacağına dair piyasaların endişelerini dindirecek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sektördeki karamsar havanın aksine "Yapay zeka balonu hakkında çok konuşuldu. Ancak biz çok farklı bir şey görüyoruz" diyen Huang, bulut bilişim harcamalarının yüz milyarlarca dolara ulaştığını vurgulayarak, yapay zeka talebinin henüz başlangıç aşamasında olduğuna işaret etti.

BUFFET'IN YATIRIMI

Teknoloji hisselerine mesafeli duruşuyla bilinen efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın sürpriz 'Google' yatırımı, teknoloji devinin hisselerini zirveye taşırken, aynı zamanda "yapay zeka balonu" tartışmalarının fitilini de yeniden ateşledi.

Yapay zekanın yeni bir kriz yaratacağı yönündeki korkulara en somut yanıt ise ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son haftalardaki güçlü finansal performansından geldi. Beklentilerin üzerine çıkan şirket, hem satışlarını hem de kârını yıllık bazda yüzde 60'tan fazla artırdığını duyurdu. Ayrıca dördüncü çeyrek gelir beklentisinin yaklaşık 65 milyar dolar olduğu açıklandı.

"BİZ ÇOK FARKLI BİR ŞEY GÖRÜYORUZ"

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka altyapısına yapılan devasa yatırımların "balon" endişelerini boşa çıkardığını savundu. Huang, "Yapay zeka balonu hakkında çok konuşuldu. Ancak biz çok farklı bir şey görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirketinin, insanların günlük hayatta kullandığı teknoloji hizmetlerinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Huang, "Dünya, veri işlemeden, bilim ve mühendislik simülasyonlarına kadar yapay zeka dışı yazılımlara büyük yatırım yapıyor. Bu her yıl bulut bilişim harcamalarında yüz milyarlarca dolara tekabül ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Huang ayrıca, bu yazılımları çalıştıran altyapının eski nesil CPU çiplerinden, Nvidia'nın modern çiplerine doğru evrildiğine dikkat çekti.

Şirketin CFO'su Colette Kress ise Nvidia'nın 3 ila 4 trilyon dolarlık bir altyapı hedeflediğini hatırlatarak, piyasadaki talebin "beklentileri aşmaya devam ettiğini" vurguladı.

ANALİSTLERE GÖRE ALIM FIRSATI OLABİLİR

Piyasalar henüz endişelerini tam anlamıyla gideremese de NVDA hisseleri yıl başından bu yana kaydettiği yüzde 29'luk değer artışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İki yıldır süren astronomik büyüme grafiği, Nvidia'yı teknoloji sektörünün amiral gemisi konumuna taşıdı.

Piyasa analistleri de 2026 yılının Nvidia açısından zayıf geçmeyeceğini, mevcut "balon" endişelerinin ise yatırımcılar için bir "alım fırsatı" yaratabileceğini belirtiyor.

YAPAY ZEKA HARCAMALARI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Güçlü finansal sonuçlara rağmen borsa çevreleri henüz tam anlamıyla rahatlamış değil. Teknoloji devlerinin, özellikle Nvidia'nın OpenAI ve Anthropic gibi henüz kâr etmeyen ancak stratejik öneme sahip müşterilere yatırım yaptığı bir süreçte, yapay zeka altyapısına aktardıkları devasa bütçeleri sürdürüp sürdüremeyecekleri merak konusu olmaya devam ediyor.