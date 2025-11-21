Yapay zeka çılgınlığı yeni dev şirketler yarattı: İşte küresel sahnenin yeni yıldızları

Teknoloji sektörü 2025'te dünyanın en değerli şirketleri arasında başı çekiyor

Yapay zeka ve ilgili teknolojiler sektörde önemli bir büyümeye yol açıyor. Avrupa borsaları "patlamak üzere olan yapay zeka balonu" nedeniyle düşüşte: Saab ve Airbus hâlâ büyüyor

Bu görselleştirmenin verileri, halka açık şirketlerin piyasa değerini gerçek zamanlı olarak takip etmek için basit ve etkili bir araç olan CompaniesMarketCap'ten alınmıştır.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 50 ŞİRKETİ

Nvidia'nın 4,5 trilyon dolara yükselişi

Nvidia şu anda 4,53 milyar dolarlık devasa değeriyle Apple'ı (3,9 milyar dolar) ve Microsoft'u (3,89 milyar dolar) geride bırakarak dünyada bir numara konumunda .

Nvidia GPU'ları, yapay zeka modellerinin eğitimi için omurga olmaya devam ediyor ve OpenAI gibi müşteriler, çiplerini satın almak için milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Nvidia ayrıca yeni veri merkezleri inşa etmek için OpenAI'ya 100 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi ve bu durum büyük yapay zeka oyuncuları arasındaki son anlaşmaların döngüsel doğası hakkında soruları gündeme getirdi.

OpenAI şu anda 500 milyar dolar ile dünyanın en değerli özel teknoloji şirketidir ve değerlemesi

YAPAY ZEKA HER YERDE

Yapay zeka çılgınlığı sadece Nvidia'nın değil, çok daha fazla kazanan yaratıyor.

Örneğin, Ekim ayı başlarında AMD ve OpenAI, 6 gigawatt AMD grafik işlemcileri konuşlandırmak için stratejik bir ortaklık duyurdu . Bir hafta sonra ise OpenAI, 10 gigawatt özel yapay zeka çipleri konuşlandırmak için Broadcom ile stratejik bir iş birliği duyurdu .

Broadcom'un hisse fiyatı yılbaşından bu yana %56 artarken, AMD'nin hisse fiyatı %115 arttı (OpenAI'nin ortaklığı duyurduğu hafta %43).

Yazılım sektöründe Palantir, fiyat-kazanç ve fiyat-satış oranlarında rekor kırarak hızla dünyanın en değerli 45. şirketi haline geldi . Şirket, büyük miktarda veriyi işleyerek öngörücü içgörüler sağlayan yapay zeka platformları geliştiriyor.

Palantir, Eylül 2024'te endekse girdiğinden beri en iyi derecelendirilen S&P 500 hissesi oldu ve Ekim 2020'deki ilk halka arzından bu yana %1.956 arttı.