Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı

Milyonlarca çalışanın açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği Türkiye'de, 2026 asgari ücret pazarlığı başlarken, hesaplamalara yapay zeka da dahil oldu. Yüksek enflasyon ve eriyen alım gücünü veri olarak alan ChatGPT, Gemini ve Grok; yeni asgari ücret için tahminlerini sıraladı.

2026 asgari ücreti için görüşmeler başlıyor: Pazarlık bu rakamlar arasında olacak!

2026 yılı asgari ücret maratonu start aldı. Önümüzdeki hafta hızlanacak görüşmeler öncesinde, mevcut tablonun vahameti ortada. 2025 asgari ücreti, daha yılın ilk ayında Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırının altında kalmıştı. Hatta iki asgari ücretin toplamı dahi yoksulluk sınırına yaklaşamamıştı.

Resmi Gazete'de açıklanan yüzde 25,49'luk Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ve Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 bandındaki yıl sonu enflasyon tahmini de hesaplamalarda belirleyici oluyor.

YAPAY ZEKA CEVAPLADI: 2026'DA EMEKÇİNİN CEBİNE NE GİRECEK?

Tüm bu ekonomik verileri, geçmiş 20 yılın zam oranlarını ve uzman görüşlerini harmanlayarak yapay zeka modelleri ChatGPT, Gemini ve Grok'a "2026 asgari ücreti ne olur?" sorusu soruldu.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre yapay zekanın asgari ücret senaryoları şöyle oldu:

CHATGPT: "MAKUL ORTA SENARYO YÜZDE 25"

OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, enflasyondaki oynaklığa ve pazarlık süreçlerine dikkat çekerek temkinli bir tahminde bulundu.

ChatGPT'nin analizi şöyle: “2026 için en makul orta senaryo %25 zam (yaklaşık 27.631 TL net), fakat belirsizlik yüksek; makul aralık %20–%35 (net 26.526 – 29.841 TL) olarak verilebilir. Aşağıda nedenleri, hesaplama ve kaynaklarla birlikte adım adım açıklıyorum. Tahmin (orta senaryo, önerdiğim): %25 zam → 27.630,84 TL (net). Mantıklı aralık (belirsizlikleri yansıtmak için): %20 – %35 → 26.525,60 TL – 29.841,30 TL (net).”

GEMINI: EN YÜKSEK TAHMİNİ VERDİ, YÜZDE 30 DEDİ

Google'ın yapay zekası Gemini ise dezenflasyon politikalarına rağmen alım gücünü koruma refleksinin devreye gireceğini öngörerek çıtayı biraz daha yukarı koydu.

Gemini'nin tahmini şu şekilde:

“Verilen tüm veriler ışığında, 2026 yılı asgari ücret zammının, dezenflasyon politikaları nedeniyle 2024 ve 2025'teki gibi enflasyonun çok üzerinde olmayacağı, ancak alım gücünü koruma ve iyileştirme amacıyla 2025 yıl sonu OVP/TCMB enflasyon tahmininin (%25 - %29) biraz üzerinde olacağı varsayılabilir. Tahmin: %30 Zam Oranı. Eğer Hükümet, 2025 yılındaki %30'luk artış oranını korumayı veya 2025 yıl sonu enflasyon hedefi (%28,5) üzerine cüzi bir refah payı eklemeyi tercih ederse, en olası tahmin %30 olacaktır. Bu durumda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL civarında olması beklenir.”

GROK: "AÇLIK SINIRINI KISMEN KORUR AMA YOKSULLUĞUN ALTINDA KALIR"

Elon Musk'ın yapay zekası Grok ise ortalama bir yol izledi ancak yaptığı "yoksulluk sınırı" vurgusu dikkat çekti.

Grok'un analizi şöyle: