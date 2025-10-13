Xiaomi hisseleri çakıldı: Nedeni yangın!

Chengdu’da yaşanan bir kazada Xiaomi’nin SU7 sedan elektrikli aracı alev aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Xiaomi hisseleri Hong Kong borsasında sert düşüş yaşadı.

Zamdan önce son çıkış: En ucuz 10 elektrikli SUV

Pazartesi günü paylar yüzde 8,7’ye kadar gerileyerek Nisan ayından bu yana en keskin değer kaybını gördü. Daha sonra videoların paylaşılmasıyla kayıpların bir kısmı telafi edildi.

ARACIN KAPILARI KİLİTLENDİ

Olay yerinden paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoldan geçen kişiler yanan aracın kapılarını açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürücü ile kontrol altına alındı. Chengdu polisi, kazanın SU7 marka sedan ile başka bir araç arasındaki çarpışma sonucu meydana geldiğini ve 31 yaşındaki alkollü sürücünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ferrari'ye borsa şoku! 9 yıldır böylesi olmamıştı!

ÖNCEKİ KAZA SORU İŞARETLERİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Bu gelişme, yılın başında SU7 ile yaşanan ölümcül kazanın yol açtığı soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu kazada da aracın akıllı sürüş özellikleri ve güvenlik performansı tartışılmış ve bu durum Xiaomi hisselerinde düşüşe sebep olmuştu.