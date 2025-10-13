Xiaomi hisseleri çakıldı: Nedeni yangın!

Xiaomi hisseleri çakıldı: Nedeni yangın!
Yayınlanma:
Xiaomi’nin SU7 sedan elektrikli aracının alev almasının ardından hisseler borsada çakıldı.

Chengdu’da yaşanan bir kazada Xiaomi’nin SU7 sedan elektrikli aracı alev aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Xiaomi hisseleri Hong Kong borsasında sert düşüş yaşadı.

Zamdan önce son çıkış: En ucuz 10 elektrikli SUVZamdan önce son çıkış: En ucuz 10 elektrikli SUV

Pazartesi günü paylar yüzde 8,7’ye kadar gerileyerek Nisan ayından bu yana en keskin değer kaybını gördü. Daha sonra videoların paylaşılmasıyla kayıpların bir kısmı telafi edildi.

ARACIN KAPILARI KİLİTLENDİ

yanan-rac.jpg

Olay yerinden paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoldan geçen kişiler yanan aracın kapılarını açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürücü ile kontrol altına alındı. Chengdu polisi, kazanın SU7 marka sedan ile başka bir araç arasındaki çarpışma sonucu meydana geldiğini ve 31 yaşındaki alkollü sürücünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ferrari'ye borsa şoku! 9 yıldır böylesi olmamıştı!Ferrari'ye borsa şoku! 9 yıldır böylesi olmamıştı!

ÖNCEKİ KAZA SORU İŞARETLERİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Bu gelişme, yılın başında SU7 ile yaşanan ölümcül kazanın yol açtığı soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu kazada da aracın akıllı sürüş özellikleri ve güvenlik performansı tartışılmış ve bu durum Xiaomi hisselerinde düşüşe sebep olmuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Ekonomi
Tarihi geçmiş gıda satan restoran mühürledi
Tarihi geçmiş gıda satan restoran mühürledi
200 lirayla kuyumcuya gitti hesap yaptı: Fark akıl almaz!
200 lirayla kuyumcuya gitti hesap yaptı: Fark akıl almaz!