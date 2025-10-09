Ferrari'ye borsa şoku! 9 yıldır böylesi olmamıştı!

Lüks araba markası Ferrari'nin hisseleri sert çakıldı. 2016'dan bu yana böyle bir düşüş yaşanmamıştı.

Lüks otomobil üreticisi Ferrari, temkinli gelir tahmini ve düşürülen elektrikli araç hedefleriyle yatırımcıların beklentilerini karşılayamadı. Şirket hisseleri, Milano Borsası’nda yüzde 14’e kadar gerileyerek 2016’dan bu yana en sert günlük kaybını yaşadı.

TEMKİNLİ GELİR TAHMİNİ YATIRIMCILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Ferrari, Maranello’da düzenlenen sermaye piyasaları gününde 2030 stratejik planını açıkladı. Şirket, bu yıl için net gelir beklentisini en az 7 milyar eurodan 7,1 milyar euro veya üzerine, düzeltilmiş FAVÖK’ünü ise en az 2,68 milyar eurodan 2,72 milyar euro veya üzerine çıkardı.

Ancak, 2030 hedefleri görece sınırlı bir artış öngörüyor. Ferrari’nin gelirlerini 9 milyar euroya, düzeltilmiş FAVÖK’ünü ise 3,6 milyar euro veya üzerine çıkarması bekleniyor.

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, bu tahminlerin yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık %6 seviyesinde olduğunu belirterek, “Bu oran, Ferrari’nin 2022’de açıkladığı %10’luk büyüme hedefinin oldukça altında” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılar ise şirketin ihtiyatlı söylemini olumsuz karşıladı ve hisselerde sert satışlar görüldü.

ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFLERİ DE AŞAĞI ÇEKİLDİ

Ferrari, aynı etkinlikte elektrikli araç üretim planlarını da revize etti. Şirket, 2026’da tanıtacağı ilk tamamen elektrikli modeli Elettrica için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtirken, 2030 itibarıyla ürün gamının yalnızca %20’sinin tamamen elektrikli olacağını açıkladı.

Bu oran, Ferrari’nin 2022’de belirlediği %40’lık hedefin yarısına denk geliyor. Analistler, bu adımın markanın “lüks, performans ve geleneksel motor kimliğini” koruma isteğinden kaynaklanabileceğini, ancak piyasa açısından temkinli bir sinyal olarak yorumlandığını belirtiyor.

