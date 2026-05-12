WhatsApp bir özelliği sonlandırıyor

WhatsApp artık sadece bir mesajlaşma uygulaması değil, kullanıcıların kendilerini farklı şekillerde ifade etmelerine olanak tanıyan tam teşekküllü bir sosyal ağ. Bu yollardan biri de avatarlardı ancak görünüşe göre yakında uygulamadan kaldırılacaklar.

WHATSAPP'TAN AVATARLAR KAYBOLUYOR

Günlük kullanımda WhatsApp her şeyden önce hızlı olmalı; kullanıcılar mesaj yazmalı, tepki seçmeli, fotoğraf göndermeli ve "gönder"e basmalıdır. Uygulamada açıkça görünür olsalar bile, ek işlevler için genellikle zaman kalmaz. İşte tam olarak bu durum, muhtemelen birçok kişi için hiçbir zaman gerçekten önemli olmayan bir özellik olan avatarlar için de geçerli.

WhatsApp'ın yeni özelliklerine odaklanan WABetaInfo adlı siteye göre, uygulama Android telefonlar ve iPhone'larda bu dijital karakterlere desteği kademeli olarak sonlandırıyor.

Pratikte bu, avatarların artık profil fotoğrafı olarak kullanılamayacağı ve klavye aracılığıyla kişiselleştirilmiş çıkartmalara erişme seçeneğinin de ortadan kalkacağı anlamına gelir. Sadece daha önce gönderilmiş avatarlara sahip çıkartmalar kalacak ve bunlar sohbetlerde görünmeye devam edecektir.

Yakın zamanda kullanılan veya kaydedilen favori çıkartmalar hala görüntülenebilir. Ancak WhatsApp bu özelliği belirli bir hesap için kaldırdığında , yeni içerik artık eklenmeyecektir.

WhatsApp'ın avatar özelliğini kaldırmasının nedeni şu anda bilinmiyor. Yine de bu karar ilginç çünkü şirket başlangıçta bu özellik için çok daha büyük planlar yapmıştı.

WhatsApp, Aralık 2022'de kişisel ifadenin yeni bir biçimi olarak avatarları tanıtmış ve o dönemde ek görsel iyileştirmeler de duyurmuştu. Ancak bu özelliğe verilen destek artık sona eriyor. Bu durum, birçok kullanıcının beklentisinin aksine, avatarların günlük kullanımda önemli bir rol oynamadığını gösteriyor.