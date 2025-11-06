Wall Street kayıpları telafi ediyor: Teknoloji hisseleri yükseldi ancak analistler uyarıyor

Wall Street'te borsa endeksleri çarşamba günü yükselişe geçti ve önceki günkü kayıpların bir kısmını telafi etti. Bu durum, büyük ölçüde bir önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından teknoloji şirketlerinin hisse senedi fiyatlarındaki toparlanma sayesinde gerçekleşti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,48 artışla 47 bin 311 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 6 bin 796 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,65 artışla 23 bin 499 puana çıktı.

Endeksler, işlem görmeye başladığı ilk günden itibaren yükseliş trendine girdi ve yatırımcılar, bir önceki gün hisse senedi fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından alım yapmak için iyi bir fırsat olduğunu değerlendirdi.

Ancak JPMorgan Chase Bank CEO'su Jamie Dimon'ın Reuters'a yaptığı açıklamada, hisse senedi fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ve piyasanın düşme riskinin her zaman bulunduğunu söylemesinin ardından piyasa ivme kaybetti .

Yapay zekanın gelişimine yönelik coşkunun etkisiyle teknoloji şirketlerinin hisse senedi fiyatları uzun süredir güçlü bir şekilde yükseliyor. Bu durum, borsa endekslerinin rekor seviyelere ulaşmasının başlıca nedeni.

İşte bu nedenle bazı analistler piyasanın aşırı değerli olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu konudaki endişeler, salı günü birçok büyük teknoloji şirketinin hisse senedi fiyatlarında sert bir düşüşe neden oldu. Ancak bu kayıpların bir kısmı Çarşamba günü telafi edildi.

Wealthspire Advisors Başkan Yardımcısı Oliver Pursche, "Değerleme endişeleri oldukça meşru ve her an yüzde 10 ila 15 oranında bir düzeltme mümkün. Ancak birçok yatırımcı, piyasa düşerse bunun kısa ömürlü olacağına ve bu nedenle fiyatlar düştüğünde satın almaları gerektiğine inanıyor" diye açıklıyor.

Şirketlerin ve bankaların çeyreklik faaliyet sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesi piyasayı destekliyor.

S&P 500 endeksinde şu ana kadar 379 şirket rapor yayınladı ve bunların yaklaşık yüzde 83'ü beklenenden daha yüksek kazanç elde etti.

Bu nedenle Reuters'ın yaptığı ankete katılan analistler, S&P 500 endeksindeki şirketlerin kazançlarının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 arttığını tahmin ediyor. Finansal raporlama sezonunun başında ise bu artışın yüzde 8,8 olacağını bekliyorlardı.

Avrupa borsalarında da hisse senedi fiyatları dün yükseliş kaydetti. Londra'nın FTSE endeksi yüzde 0,64 artışla 9.777 puana, Frankfurt'un DAX endeksi yüzde 0,42 artışla 24.049 puana, Paris'in CAC endeksi ise yüzde 0,08 artışla 8.074 puana çıktı.