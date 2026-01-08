Takside yeni dönem! Taksimetre Maliye'ye bağlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan düzenlemeyle, taksimetreler artık "taksi mali cihazı" olmadan çalışamayacak ve her yolculuk sonunda otomatik olarak fiş veya e-belge düzenlenecek.

Taksiciden yazılımcıya... 1 Ocak'ta her şey değişiyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taksi taşımacılığında belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amacıyla kritik bir adım attı.

Sektörden gelen görüşler doğrultusunda şekillenen yeni tebliğ taslağına göre, taksiciler artık taksimetreleriyle entegre çalışan teknik donanımlı mali cihazlar kullanmak zorunda kalacak.

SON TARİH 1 TEMMUZ

Mevcut faaliyetine devam eden taksi sahiplerinin, Bakanlık onaylı bu cihazları kullanmaya başlaması için 1 Temmuz 2026 tarihine kadar süresi bulunuyor.

Yeni işe başlayan veya taksimetresini değiştiren mükellefler için ise bu süre, değişikliği izleyen 30 gün olarak belirlendi. Ayrıca, yeni plaka tahsisiyle faaliyete başlayacak olanlar için takvim 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılabilecek.

ELLE MÜDAHALE EDEMEYECEKLER

Sistemin işleyişi, taksimetre ve mali cihazın tam uyumu üzerine kurulu. Taksimetre açıldığı anda işlem mali cihazda da başlayacak ve ücret hesaplaması bittiği anda cihaz otomatik olarak veriyi alacak.

Otomatik Veri Transferi: Ücret bilgisi taksimetreden cihaza otomatik iletilecek, şoförler elle tutar girişi yapamayacak.

Bağımsız Çalışma Yasak: Taksimetreler, mali cihazdan bağımsız olarak tek başına çalıştırılamayacak.

Taksi ücretlerine zam talebi: İndi-bindi cep yakacak

Kartlı Ödeme Zorunluluğu: Cihazı kullanmaya başlayan her taksici, 15 gün içinde en az bir banka ile anlaşma yaparak kartla ödeme kabul etmek zorunda olacak.

DENETİMİ TSE VE TUBİTAK YAPACAK

Taksi mali cihazlarının teknik incelemeleri, GİB'in belirlediği esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından gerçekleştirilecek. Cihazlar, fiş kesebilen ya da doğrudan e-belge düzenleyebilen iki farklı modelde onay alabilecek.