Taksi ücretlerine zam talebi: İndi-bindi cep yakacak
İstanbul'da taksi ücretlerine zam talebi belli oldu. Taksiciler yüzde 30 zam talep etti.

Yeni yıla girmeye günler kala milyonlarca İstanbullu, köprü ve otoyol zamlarının ardından şimdi de taksi tarifesindeki artış talebiyle karşı karşıya kaldı. Taksiciler Odası, asgari ücret ve enflasyonu gerekçe göstererek en az yüzde 30 artış talep etti.

Eğer bu talep kabul edilirse, kısa mesafe yolculuk bedeli 200 lirayı aşacak; ulaşım halk için bir kez daha erişilmesi zor bir lüks haline gelecek.

2026 yılına sayılı günler kala; pasaport, ehliyet, harçlar ve trafik cezalarındaki artışlara bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), artan maliyetleri öne sürerek taksi ücretlerine zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) resmi başvuruda bulundu.

EN AZ YÜZDE 30 ARTIŞ TALEP EDİLDİ

2021/06/05/takside-tehlikeli-yolculukta-sofore-140-lira-ceza-7023-dhaphoto1.jpg

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zam taleplerini İBB Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne sunduklarını bildirdi.

Aksu, gelir-gider hesaplamalarını yetkililere ilettiklerini belirterek, işin sürdürülebilirliği için enflasyon ve asgari ücret artışı gibi verilerin göz önüne alınması gerektiğini savundu. Aksu, beklentilerinin daha yüksek olduğunu ancak en az yüzde 30 oranında bir artışın şart olduğunu ifade etti.

MEVCUT TARİFE VE OLASI ZAMLI TABLO

2022/04/08/ek-fotograflar-taksicilerin-taksimetre-kuyrugu-havadan-goruntulendi-2982-dhaphoto2.jpg

İstanbul'da taksi ücretlerine son olarak Eylül 2025 tarihinde güncelleme yapıldı.

Mevcut tarifede açılış ücreti 54,50 lira, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 175 lira olarak uygulanıyor. Taksicilerin yüzde 30'luk zam talebinin kabul edilmesi durumunda oluşacak muhtemel tablo şu şekilde tespit edildi:

Hizmet KalemiMevcut Ücret (Eylül 2025)Talep Edilen Zamlı Ücret
Taksimetre Açılış54,50 TL70,85 TL
Kısa Mesafe (İndi-Bindi)175,00 TL227,50 TL
Kilometre Başı Ücret36,30 TL47,19 TL
Saatlik Zaman Tarifesi453,71 TL589,82 TL

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMLARIYLA BİRLEŞEN YÜK

Halkın ulaşım giderleri sadece taksiyle sınırlı kalmıyor. Yeni yıl itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yüzde 25,49 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

Taksicilerin zam talebinin UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında karara bağlanması bekleniyor. Eğer talep onaylanırsa, İstanbul'da bir noktadan bir noktaya ulaşmanın maliyeti, toplu taşıma kullanamayan veya acil durumu olan milyonlar için ciddi bir ekonomik yük haline gelecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

