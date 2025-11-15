Volkswagen'in Çin'de 200 milyon dolarlık devasa yatırımı:

Yayınlanma:
Volkswagen Grubu, ileri sürücü destek sistemleri (ADAS) ve otonom sürüşün çekirdeğini oluşturacak kendi mikroçipini ilk kez geliştirecek .

Volkswagen Çin, Çin'de Çip Üzerinde Sistem (SoC) teknolojisinin bağımsız tasarımı ve geliştirilmesi için 200 milyon doların üzerinde stratejik yatırım yapacağını duyurdu . 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda duyurulan bu hamle, şirketin "Çin'de, Çin İçin" stratejisinde önemli bir adım niteliğinde.

Çip Üzerinde Sistem (SoC), bir bilgisayarın veya elektronik sistemin temel bileşenlerinin çoğunu veya tamamını tek bir mikroçip üzerine entegre eden entegre bir devredir .

ip.jpg

Temel olarak aracın "düşünmesini" sağlayan , kameralardan ve sensörlerden gelen verileri işleyerek sürüşü daha güvenli, daha akıcı ve daha "akıllı" hale getiren teknolojik unsurdur .

Araç, CARIAD (Volkswagen'in yazılım iştiraki) ile Çinli teknoloji şirketi Horizon Robotics'in ortak girişimi olan CARIZON aracılığıyla Çin'de üretilecek﻿ .

VW Group Çin'in ilk SoC'sinin önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde seri üretime geçmesi bekleniyor ve 500-700 TOPS (saniyede trilyon İşlem) işlem gücüne sahip olacak.

Grubun Çin'deki yeni nesil "akıllı" araçları için özel olarak geliştirilen bu yeni çip, VW'nin gelişmiş sürücü destek sistemlerinin ve otonom sürüş fonksiyonlarının çalışma çekirdeğini oluşturacak . Yeni SoC'ler, başlangıçta 3. seviye (L3) ve üzeri otonom sürüş fonksiyonlarına sahip Çinli Volkswagen Grubu modellerine entegre edilecek.

ip1.jpg

Yeni yatırım, Volkswagen Grubu'nun (Çin) 2020'de duyurduğu, Çin'in "akıllı" elektrikli araç ekosistemine derinlemesine entegre olmayı amaçlayan 100 milyar Çin yuanının (yaklaşık 14 milyar ABD doları) üzerindeki önceki yatırım planına dayanıyor .

Carizon'un gelişmiş sürücü destek fonksiyonlarıyla donatılmış ilk modeller 2026'dan itibaren Çinli müşterilere teslim edilecek. VW Group China, 2030 yılına kadar yaklaşık 30 tamamen elektrikli araç piyasaya sürerek "akıllı" ve bağlantılı araçlar çağına geçişini hızlandırmayı planlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

