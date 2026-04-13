Vergi cezasından kurtulmak için son çıkış! Tebligat gelmeden bunu yapan ceza ödemeyecek

2024 yılı gelirleri için 31 Mart 2025 tarihinde sona eren beyanname verme süresini kaçıran mükellefler için kritik süreç başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital veriler üzerinden yapacağı incelemeler öncesinde, "pişmanlık" hükümlerinden yararlananlar ağır vergi cezalarından kurtulma imkanına sahip olacak. Özellikle geçen yıl iş değiştiren veya yüksek gelir elde eden ücretlileri yakından ilgilendiren süreçte, cezalar kapıya dayanmadan önce işlem yapılması gerekiyor.

KİMLERİN BEYANNAME VERMESİ GEREKİYORDU?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığı bilgilere göre mevcut mevzuata göre, ücret gelirleri üzerinden vergi kesintisi işveren tarafından yapılsa da belirli limitlerin aşılması durumunda bireysel beyanname verilmesi zorunluluğu bulunuyor. 2025 yılı Mart ayı sonuna kadar beyanname vermesi gereken gruplar şunlardı:

Tek işverenden alınan yıllık brüt ücreti 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar.

Birden fazla işverenden ücret alıp, ikincil işverenlerden alınan toplamı 330 bin TL’yi geçenler.

Tüm işverenlerden alınan toplam ücreti 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar.

Yurt dışındaki bir şirketten doğrudan ücret alanlar veya vergi kesintisi yapılmamış ücret geliri olanlar.

İŞ DEĞİŞTİRENLER İÇİN "GİZLİ" RİSK

Vergi cezasıyla en sık karşılaşan grup, yıl içerisinde iş değişikliği yapan çalışanlar oluyor. Bir önceki yıl iş yerini değiştiren ve her iki işvereninden aldığı toplam ücret 330 bin TL barajını aşan mükellefler, beyanname vermedikleri takdirde vergi dairesinin radarına giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve banka kayıtlarını dijital algoritmalarla tarayan vergi dairesi, beyanname eksikliklerini kısa sürede tespit edebiliyor.

TEBLİGAT GÖNDERİLMEDEN "PİŞMANLIK" İNDİRİMİ

Mart ayındaki yasal süreyi kaçıran mükellefler için vergi incelemesi başlamadan önce "pişmanlık" imkanı bulunuyor. Vergi dairesi tarafından herhangi bir tebligat gönderilmeden veya inceleme başlatılmadan önce kendiliğinden beyanname verenler, vergi ziyaı cezası (vergi tutarı kadar kesilen ceza) ödemekten kurtuluyor.

Bu yöntemle mükellefler, sadece ödenmesi gereken asıl vergi tutarını ve bu tutar üzerinden hesaplanan aylık %3,7 oranındaki pişmanlık zammını ödeyerek dosyayı kapatabiliyor.

DİJİTAL DENETİM DÖNEMİ: KAÇIŞ ZORLAŞIYOR

Geçmiş yılların aksine, vergi daireleri artık SGK, bankalar, sigorta şirketleri ve tapu idareleri gibi pek çok kurumla entegre çalışıyor. Gelişmiş algoritmalar sayesinde beyanname vermesi gereken kişiler hızla tespit edilerek vergi dairesine davet ediliyor. İnceleme başlatıldıktan sonra yapılan başvurularda "pişmanlık" hükümleri geçerli olmuyor ve hem vergi aslı hem de ağır vergi cezaları uygulanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Beyanname vermediği tespit edilen mükelleflere önümüzdeki günlerde tebligatların gönderilmesi bekleniyor. Uzmanlar, cezai işleme maruz kalmak istemeyen mükelleflerin, vergi dairelerine veya internet vergi dairesi üzerinden pişmanlık talepli beyannamelerini bir an önce vermeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Mükellefler, bu yol ile yüklü miktardaki cezalardan muaf tutulurken sadece gecikme zammı ile yükümlülüklerini yerine getirebilecek.