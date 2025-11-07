Vergi affı mı geliyor? Şimşek net konuştu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamalarda, vergi affı veya yapılandırma düzenlemesinin gündemlerinde olmadığını belirterek, “Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz” dedi.

Şimşek ayrıca sağlık durumu hakkındaki iddialara da yanıt verdi: “Ne kronik hastalığım, ne de yakın takip gerektiren bir hastalığım var.”

“YENİ VERGİ AFFI GÜNDEMDE YOK”

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, vergi affı iddialarını net bir dille yalanladı.

“Geçmiş dönemlerde yapılan yapılandırmalarda vergi asıllarında indirim olmadı, sadece gecikme faizleri güncellendi. Ancak yapılandırma vergi uyumunu bozuyor. Mükellef zor durumdaysa bilançosunu, gelir tablosunu sunar; biz de memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Ama bunun için yeni bir yasal düzenleme planımızda yok.”

Şimşek, vergi sisteminin adalet ve uyum esasına dayandığını vurgulayarak, “Vergisini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın hakkını korumak zorundayız. Vergisini ödemeyeni ödüllendirmek doğru olmaz,” ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİ VE MÜCBİR SEBEP AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti.

“Depremden etkilendiğini kanıtlayan mükellefler, mücbir hal süresi sona erse dahi bu haktan yararlanmaya devam edecek. Ayrıca 250 bin liraya kadar olan teminat şartını da kaldırdık.”

“EMEK YOĞUN SEKTÖRLER İÇİN YENİ TEDBİRLER GELİYOR”

Tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon ve ayakkabı gibi sektörlerde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Şimşek, ilave desteklerin yolda olduğunu söyledi:

“Emek yoğun sektörlerin sorunlarını görmezden gelmiyoruz. Üretim ve istihdamı desteklemek için yeni tedbirler hazırlıyoruz.”

Ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

“Bütçe açığı geçen yıl yüzde 4,7’ye, bu sene ise yüzde 3,5 seviyelerine geriledi. Cari açık artık endişe kaynağı değil. Program çalışıyor, sonuç alıyoruz. Eğer bu programı uygulamasaydık enflasyon çok daha yüksek olurdu.”

“BENDEN SERMAYECİ ÇIKMAZ”

Vergi politikalarına yönelik eleştiriler üzerine Şimşek, “Ben rantiyeci değilim” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kurumlar vergisini artıran benim, bankaların vergisini yükselten benim. Küresel şirketlere asgari kurumlar vergisi getiren de benim. Benden sermayeci çıkmaz; ben kamu hizmeti için buradayım.”

“SAĞLIK DURUMUM İYİ, HASTALIK İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Son dönemde sağlık durumu hakkında çıkan söylentilere de değinen Şimşek, “Benim şu anda ne kronik hastalığım, ne de yakın takip gerektiren bir hastalığım var” diyerek iddiaları yalanladı.

Şimşek, dar gelirli vatandaşları kapsayan 500 bin sosyal konut projesine de destek vereceklerini belirtti:

“Bu proje gerçek anlamda asgari ücretli, emekli ve memurun alabileceği düzeyde. Samimi şekilde destekleyeceğiz.”