Uzman isim altında kritik eşiği açıkladı: Fırsattır

Küresel piyasalarda diplomatik temaslar altın fiyatlarını baskılarken, gümüş sanayi talebiyle rekor tazeliyor. Uzman Filiz Eryılmaz, elinde altın olan milyonlar için kritik "ters köşe" uyarısı yaptı: "Direnç kırılmazsa satış gelir, geri çekilmeler fırsattır!"

Dünya genelinde artan risk iştahı ve Ortadoğu'dan gelen "ılımlı" mesajlar, yatırım araçları arasındaki dengeleri altüst etti.

ABD Basın Sözcüsü Leavitt'in İran ile yürütülen görüşmelerin verimli geçtiğini açıklaması, piyasalarda "ateşkes" ihtimalini fiyatlatırken; güvenli liman altındaki yükseliş ivmesini frenledi.

ÇİN'İN DEV BÜYÜMESİ GÜMÜŞÜ UÇURDU

Piyasalardaki iyimserliğin bir diğer motoru ise küresel üretimin dev gücü Çin oldu. Çin’in ilk çeyrek büyüme verisinin beklentileri aşarak yüzde 5 gelmesi, endüstriyel metallere olan talebi patlattı.

Nasıl Bir Ekonomi Youtube yayınında konuşan Filiz Eryılmaz, bu tablonun gümüşü altından daha güçlü kıldığını belirterek, sanayi metallerindeki rallinin Asya piyasalarından başlayarak tüm dünyaya yayıldığına dikkat çekti.

ALTINDA 4830 DOLAR SINIRI: "TERS KÖŞE OLABİLİR"

Altın yatırımcıları için kritik seviyeleri açıklayan Eryılmaz, ons altın için 4830 dolar seviyesinin aşılması gereken en zorlu direnç olduğunu vurguladı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa, kısa vadeli satışların piyasayı vurabileceği uyarısında bulundu. Eryılmaz'ın stratejisi net:

Kısa Vadeli Yatırımcı: 4830 dolar üzerinde hacimli kapanış görmeden yüksek pozisyon almak riskli.

Uzun Vadeli Yatırımcı: Her geri çekilme, "kademeli alım" fırsatı olarak görülmeli.

MAKAS ARALIĞINA DİKKAT!

Gümüş piyasasında 80.2 dolar üzerindeki kalıcılığın yükselişi perçinleyeceğini belirten uzman, fiziksel alım yapmak yerine borsa yatırım fonlarına yönelmenin avantajlı olduğunu söyledi.

Eryılmaz, kuyumcu ve banka makas farklarından korunmak isteyen tüketicilere, borsada işlem gören GMSTR gibi araçları önerdi.

BORSADA 14.532 ZİRVESİ VE MERKEZ BANKASI MESAJI

Borsa İstanbul'da (BİST) 14.532 puanlık tarihi zirveye yaklaşıldığını belirten Eryılmaz, yükselişin devamı için "yeni bir hikayeye" ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ayrıca Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’ın "Her arz şoku müdahale gerektirmez" açıklamasının, faiz artışı beklentilerini yumuşattığını ve piyasayı ikiye böldüğünü vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

