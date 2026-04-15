Altında alım fırsatını kuyumcular açıkladı: Aylardır böylesi görülmedi

Yayınlanma:
Altında alım fırsatını sunan makas daralmasını kuyumcular açıkladı. Altının kilogram fiyatında spot piyasa ile fiziki altın arasındaki makas 30 bin lira birden düştü. Vatandaşların şikayetçi olduğu fiyat farkı son ayların en dip seviyesine çekildi.

Yatırımcının güvenli limanı, Türk insanın garanti yatırımı olarak bilinen altın, geçtiğimiz yıl ki rekorların ardından son aylarda yaşadığı iniş çıkışlarla tedirgin etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası piyasalarda dengeleri alt üst eden ticari kararları ve merkez bankalarının altın stoklama süreçleriyle rekordan rekora koşan altın, son darbeyi İran savaşıyla yedi.

Altın iniş çıkışlara rağmen yatırım tercihi olarak Şubat'ta yüzde 55,5, Mart'ta ise yüzde 55,2'lik oranıyla dikkatleri çekerken fiziki altın ile spot fiyat arasındaki makasın açılması vatandaşı ayrıca üzdü. O makas güne daralarak başlarken kuyumculardan "alım fırsatı" açıklaması da geldi.

30 BİN LİRAYA DÜŞTÜ

Altın piyasasında, yıl başından bu yana %16,55 oranında artışla 6.935 TL seviyelerine ulaşan gram altın, 29 Ocak’taki 7.811 TL’lik rekor zirvesinin yaklaşık %12 gerisinde seyrediyor.

Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesi ve müzakere iyimserliği ile birlikte piyasadaki oynaklık azalırken, vatandaşın en çok şikâyet ettiği spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı (makas) hızla kapanmaya başladı.

Bir dönem 1 kilo altında 14 bin dolara kadar çıkan fiyat farkı, 15 Nisan itibarıyla 670 dolara gerileyerek son ayların en düşük seviyesine indi. Böylece 1 kilo altındaki makas aralığı 30 bin liraya kadar düştü.

ALTINDA ALIM FIRSATINI KUYUMCULAR AÇIKLADI

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre, spot fiyat ve fiziki altın arasındaki makas daralmasının altında alım fırsatı olduğunu açıklayan kuyumcular şöyle konuştu:

"Fiyatlardaki düşüş bir yana makasın da bu kadar kapanması, fiziki altın yatırımı yapmayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

