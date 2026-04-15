Gözler altındaydı sonunda beklenen oldu ama uzmanlar "durun" dedi

Küresel piyasalarda esen barış rüzgarları ve ABD dolarındaki değer kaybı, altın fiyatlarını bir süredir beklenen yükselişe götürdü. Ancak, gram altın 6 bin 935 liradan güne başlasa da uzmanlar, yaşanan yükselişin alışılagelmiş bir "savunma" hamlesi olmadığını, aksine risk iştahındaki artışın bir sonucu olduğunu vurguladı.

Altın piyasası çarşamba gününe hareketli başladı. Yatırımcıların ABD ile İran arasında Pakistan’da yeniden başlaması planlanan müzakerelere odaklanmasıyla birlikte, değerli metal haftalık zirvesine yakın seviyelerde tutundu.

Spot altın ons başına 4 bin 841,76 dolar seviyesinde sabitlenirken, ABD vadeli kontratları 4 bin 866 dolar bandına kadar yükseldi.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYA DAYANDI

İç piyasada ise altına olan talep ve küresel gelişmelerin etkisiyle gram altın fiyatları yeni güne 6 bin 935 lira seviyesinden giriş yaptı. 8 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeleri test eden gram altın, güvenli liman arayışının sürdürdüğünü gösterse de analistlerden bu kez farklı bir yorum geldi.

"RALLİ VAR AMA RİSK İŞTAHIYLA BESLENİYOR"

CNBC-e'de yer alan haberde OCBC analistleri, altın ve gümüşteki güçlü yükselişi değerlendirirken kritik bir noktaya parmak bastı. Analistlere göre mevcut yükseliş, piyasaların "korkuyla" altına sığınmasından değil, aksine piyasadaki "risk iştahının" artmasından kaynaklanıyor. İran’ın ABD ve İsrail ile müzakere masasına oturma ihtimali petrol fiyatlarını düşürürken, borsalara ve altına aynı anda ivme kazandırdı.

Yani altın bu kez bir "kaçış" noktası değil, bir "yatırım enstrümanı" olarak talep görüyor.

DOLARIN ZAYIFLIĞI ALTINI DESTEKLİYOR

ABD dolarının son bir ayın en düşük seviyelerinde seyretmesi, altın fiyatlarını destekleyen bir diğer ana unsur oldu. Dolar bazlı emtiaların, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için cazip hale gelmesi altına olan ilgiyi sıcak tutuyor. Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu yıl 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin %13’ten %30’a yükselmesi, piyasadaki dengeleri değiştirmeye başladı.

DİĞER METALLERDE DE YÜKSELİŞ DALGASI

Değerli metaller grubunun tamamında yukarı yönlü bir hareketlilik hakim:

Gümüş: %0,4 artışla 79,87 dolar,

Platin: %1,1 yükselişle 2.127,45 dolar,

Paladyum: %0,1 artışla 1.596,28 dolara çıktı.

Ancak bu yükselişlere rağmen, dünyanın en büyük altın borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust’ın varlıklarının %0,5 azalması, büyük kurumsal yatırımcıların bir miktar çıkış yaptığını ve pozisyonlarını sorguladığını gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

