Uzman açıkladı: Altını ABD belirleyecek

"Güvenli limanı" konumu bir süredir tartışılan altın, küresel siyaset ve ekonomi arasındaki çekişmenin kurbanı oldu.

Spot altın ons başına 4 bin 785,57 dolar seviyesinde kalarak ciddi bir değişim göstermezken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 oranında bir azalışla 4 bin 808,30 dolardan günü tamamladı.

GRAM ALTINDA YATAY BEKLEYİŞ

Türkiye'deki küçük yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan ailelerin yakından takip ettiği gram altın fiyatları ise yeni güne hafif primli ama yatay bir başlangıç yaptı.

Gram altın, piyasalarda 6 bin 927 lira seviyelerinden alıcı buluyor.

MART AYINDAKİ DÜŞÜŞÜN PERDE ARKASI

Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmenin temelinde bölgesel çatışmalar yer aldı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri girişimleri, piyasalarda likidite endişelerini ve enflasyon korkusunu tetikledi.

Bu süreçte faiz oranlarının yüksek seyretmesi, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altının cazibesini zayıflatarak yatırımcıyı temkinli olmaya itti.

BARIŞ UMUDU ALTINA CAN SUYU OLDU

Diplomatik kanallardan gelen haberler ise piyasaları umutlandırdı. ABD ile İran arasında kalıcı bir mutabakat sağlanabileceğine dair beklentiler, enerji maliyetlerinin düşeceği ve faiz baskısının hafifleyeceği öngörüsünü doğurdu. Bu durum altına yeniden destek verdi. Hafta sonu kesintiye uğrayan görüşmelerin ardından tarafların tekrar müzakere masasına dönmesi bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

High Ridge Futures metal ticareti direktörü David Meger, piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi:

“ABD-İran geriliminde bir yumuşama ya da savaşın sona ermesi, ilerleyen süreçte faiz indirimlerini daha olası hale getirir. Bu da değerli metalleri destekler.”

Şu anki verilere göre piyasalar, Fed (ABD Merkez Bankası) tarafından bu yıl içinde bir faiz indirimi yapılma ihtimalini yüzde 32 olarak fiyatlıyor.

İŞGÜCÜ PİYASASINDA SAVAŞ TEMKİNLİLİĞİ

ABD tarafında açıklanan işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta düşüş gösterdi. Bu veri işgücü piyasasının direncini koruduğunu kanıtlasa da, işverenlerin İran merkezli savaş belirsizliği nedeniyle yeni adımlar atmakta çekingen davrandığı gözleniyor.

GÜMÜŞTE ARZ TEHLİKESİ KAPIDA

Diğer değerli metaller de bu belirsizlikten nasibini aldı. Spot gümüş yüzde 1 oranında değer kaybederek 78,29 dolara indi. Ancak gümüş piyasası için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

Silver Institute ve Metals Focus verilerine göre, gümüş piyasası üst üste altıncı yılında da yapısal arz açığı yaşamaya hazırlanıyor. 2021 yılından bu yana stoklardan 762 milyon ons çekilmiş olması, talep zayıf olsa bile yeni bir likidite sıkışması riskini gündemde tutuyor.

Öte yandan platin yüzde 0,6 azalışla 2 bin 096,20 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 kayıpla 1.561,50 dolara geriledi.