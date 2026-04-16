İslam Memiş altını çoğaltmakta fayda gördü, gram altın için 8 bin liraya işaret etti

Yayınlanma:
Gram altının yaz aylarında 8 bin TL sınırını aşacağını belirten İslam Memiş, "altın miktarını artırmanın" faydalı olacağını ifade etti.

Küresel boyutta tırmanan jeopolitik gerilimler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki bitmek bilmeyen müzakere süreçleri, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bölgesel çatışmaların yarattığı belirsizlik ortamında halk, elindeki birikimi korumak için "güvenli liman" olarak gördüğü altına yönelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasadaki son durumu değerlendirerek korkutan senaryoyu paylaştı.

KRİTİK EŞİK: 4 BİN 900 DOLAR

Son bir haftadır yaşanan sert hareketliliğin yıl sonuna kadar sürebileceğini ifade eden İslam Memiş, ons altın (uluslararası altın birimi) tarafındaki dengelere dikkat çekti. Memiş, barış umutlarının gerçeğe dönüşmesi halinde fiyatların 5 bin 100 – 5 bin 200 dolar bandına kadar tırmanabileceğini savundu. Ancak 4 bin 900 dolar seviyesinin çok güçlü bir direnç olduğunu vurgulayan uzman, bu nokta aşılmadan kalıcı bir rahatlamadan bahsedilemeyeceğini dile getirdi.

GRAM ALTINDA 8 BİN TL RADARA GİRDİ

İç piyasada tüketicinin en çok takip ettiği gram altın için ise ürkütücü bir rakam telaffuz edildi. İslam Memiş, küresel gelişmelerin etkisiyle fiyatların kısa vadede 7 bin ile 7 bin 500 TL seviyelerine ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Yaz aylarında ise yükselişin ivme kazanacağını kaydeden uzman, gram altının 8 bin TL sınırını test edebileceğini söyledi. Memiş, bu süreçte fiyatlara takılıp kalmak yerine, sahip olunan altın miktarını çoğaltmanın daha doğru bir strateji olduğunu ifade etti.

DÜĞÜN YAPACAKLAR VE BORCU OLANLAR DİKKAT

Piyasadaki işçilik farklarının azalmasının fiziki altın alımı için bir fırsat sunduğunu belirten uzman, şu kesimlere seslendi:

" Düğün Hazırlığı Yapanlar: Fiyatlar 8 bin TL olmadan mevcut dönemi değerlendirmeli.

Altın Borcu Olanlar: Yükseliş trendi başlamadan pozisyon almalı.

Satmayı Düşünenler: Acele etmemeli, piyasada belirsizlik hala çok yüksek."

İslam Memiş’e göre altın fiyatlarının rotasını büyük oranda uluslararası ilişkiler ve barış görüşmeleri çizecek.

*Yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Ekonomi
24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla
24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı