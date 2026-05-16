Ünlü yatırımcı pandemide terk ettiği sektör döndü hem de alarm verirken: Kriz fırsatçılığı mı?

Covid-19 pandemisi döneminde havacılık sektöründeki tüm yatırımlarını sıfırlayarak piyasalarda büyük yankı uyandıran Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, yıllar sonra sektöre güçlü bir dönüş yaptı.

CNBC'nin haberine göre şirket, Delta Air Lines hisselerinde milyar dolarlık yeni bir pozisyon açarken, teknoloji ve enerji tarafında da devasa ağırlık değişimlerine gitti.

PANDEMİDE TERK ETTİĞİ GÖKLERE GERİ DÖNDÜ

2020 yılında seyahat alışkanlıklarının kalıcı olarak değişeceği öngörüsüyle Delta, United, American ve Southwest Airlines’taki toplam 4 milyar dolarlık hissesini satan Berkshire Hathaway, kararını değiştirdi. Şirket, Delta Air Lines'ta 2,6 milyar doları aşan yeni bir pozisyon oluşturdu. Bu alımla birlikte Delta, Berkshire portföyünün en büyük 14'üncü yatırımı oldu.

ALPHABET ALDI, AMAZON VE DEVLERDEN TAMAMEN ÇIKTI

Berkshire Hathaway’in son çeyrek raporu, teknoloji ve perakende devlerinde radikal temizlikler yapıldığını gösteriyor. İşte şirketin son çeyrekteki ana hisse hareketleri:

Pozisyon Açılan / Artırılan Hisseler Pozisyon Azaltılan / Kapatılan Hisseler Delta Air Lines (2,6 milyar $ - Yeni Pozisyon) Amazon (Tamamen Satıldı - Çıkış yapıldı) Alphabet (Google) (En büyük 7. yatırım oldu) Chevron (Paylar Azaltıldı) Macy’s (55 milyon $ - Yeni Pozisyon) Visa & Mastercard (Dikkat çekici satış yapıldı) UnitedHealth, Aon, Domino's Pizza, Pool Corp, Charter Comm. (Tamamen Kapatıldı)



YÖNETİMDEKİ AYRILIK PORTFÖYÜ ŞEKİLLENDİRDİ

Uzmanlar, portföydeki bu agresif satış ve temizlik dalgasının arkasında yönetimsel bir değişimin etkili olabileceğine işaret ediyor. Uzun yıllar Berkshire bünyesinde yatırım yöneticiliği ve Geico CEO’luğu yapan, Buffett’ın sağ kollarından Todd Combs, 2025 yılı sonunda JPMorgan Chase’e geçmek üzere şirketten ayrılmıştı. Portföyün diğer güçlü ismi Ted Weschler ise hisselerin yaklaşık yüzde 6’lık kısmını yönetmeye devam ediyor.

KASADA 400 MİLYAR DOLARLIK NAKİT REKORU

Berkshire Hathaway’in kasasındaki nakit rezervi 400 milyar dolarlık tarihi sınırına yaklaşırken, Warren Buffett piyasanın mevcut durumundan pek memnun değil.

Buffett, "Şu anki yatırım ortamı bizim için hiç de ideal değil" diyerek uygun yatırım fırsatı bulmakta zorlandıklarını itiraf etti. Şirketin yeni CEO’su Greg Abel ise büyük sermaye kararlarında arka planda hâlâ Buffett’a danışarak ilerlediklerini belirtti.