Ünlü otomobil markası üretimi bıraktı nedeni şaşırttı

İngiltere’nin önde gelen otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), maruz kaldığı siber saldırı sonrasında üretim durdurma kararını 24 Eylül’e kadar uzattığını duyurdu. Şirketin İngiltere’deki fabrikaları üç haftayı aşkın süredir kapalı kalacak.

ÜRETİM EN AZ 24 EYLÜL’E KADAR DURDURULDU

Lüks araç üreticisi JLR, üretim ve perakende operasyonlarını ciddi biçimde sekteye uğratan siber saldırının ardından eylül ayı başlarında sistemlerini devre dışı bırakmıştı. Hindistan merkezli Tata Motors bünyesinde yer alan firma, yaptığı açıklamada İngiltere’deki üç fabrikasının günlük ortalama 1.000 araç ürettiğini, ancak bu tesislerin belirtilen tarihe kadar kapalı kalacağını bildirdi.

PERSONELE "EVDE KALIN" TALİMATI

Şirket, yaklaşık 33 bin kişilik çalışan kadrosunun büyük bir kısmına evde kalmaları yönünde talimat verdi. JLR, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Siber saldırıya yönelik adli soruşturma sürerken, küresel operasyonlarımızı kademeli şekilde yeniden başlatma planı üzerinde çalışıyoruz. Bu süreç zaman alacaktır” ifadelerine yer verdi.

TEDARİK ZİNCİRİNDE BASKI ARTIYOR

Alınan üretim arası kararı, JLR’nin doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 104 bin kişiye iş sağlayan İngiltere merkezli tedarik zinciri üzerinde ciddi ekonomik baskı yaratmış durumda. Birçok küçük işletme, bu duraktan olumsuz etkilenirken, Unite sendikası olası iş kayıplarına karşı hükümetin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, üretime verilen aranın kasım ayına kadar uzayabileceği öne sürülüyor.

VERİ GÜVENLİĞİNE DAİR ENDİŞELER

Siber saldırının ardından açıklama yapan JLR, bazı verilerin ele geçirilmiş olabileceğini kabul etti. Şirket, verilerin müşteri, tedarikçi ya da iç sistemlere mi ait olduğunun henüz netleşmediğini belirtti.

JLR açıklamasında şu ifadelere yer verdi: