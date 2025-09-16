Gurbetçilere otomotiv devinden kötü haber!

Merkezi ABD’de bulunan otomotiv devi Ford, elektrikli araçlara olan talebin düşmesi nedeniyle Almanya’nın Köln kentindeki fabrikasında bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Alman medyasında yer alan şirket açıklamasında, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle şirketin geçen yıl başlatılan tasarruf programını sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda Köln fabrikasında bin kişiyi işten çıkarma kararı alındığı ifade edilen açıklamada, 2026 yılının başında iki vardiya sisteminden tek vardiya sistemine geçileceği kaydedildi.

Ford, geçen yılın başında tasarruf programı açıklamış, bu da şirketin Köln fabrikası tarihindeki ilk greve yol açmıştı.

