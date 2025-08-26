Alman otomotiv devi hisselerini sattı: Nissan hisseleri sert düştü

Alman otomotiv devi hisselerini sattı: Nissan hisseleri sert düştü
Yayınlanma:
Nissan'ın hisseleri, Mercedes-Benz’in şirketteki yaklaşık yüzde 3,8’lik payını satma kararı almasının ardından yüzde 6 değer kaybederek gün ortasında 341 yen seviyesine geriledi. Bu, temmuz başından bu yana hisselerin gördüğü en sert günlük düşüş oldu.

Japon otomotiv devi Nissan’ın hisseleri, ikinci büyük ortağı olan Alman Mercedes-Benz’in şirketteki yaklaşık yüzde 3,8’lik hissesini satma kararının ardından yüzde 6 değer kaybetti.

Mercedes-Benz sözcüsü, Nissan'daki hissenin 2016'da emeklilik fonu varlıklarına devredildiğini ve stratejik bir öneme sahip olmadığını ifade etti. Sözcü, satışın portföyün sadeleştirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

nissan.jpg

Nissan, 2021’in başında mali sıkıntılarını hafifletmek amacıyla, o dönemde Daimler AG olarak bilinen Mercedes-Benz’in yüzde 1,5 hissesini satmıştı. Nissan, ABD ve Çin'deki satışlardaki düşüş ve gümrük vergilerinin baskısıyla haziranda sona eren çeyrekte de 535 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

