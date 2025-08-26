Alman otomotiv devi hisselerini sattı: Nissan hisseleri sert düştü

Japon otomotiv devi Nissan’ın hisseleri, ikinci büyük ortağı olan Alman Mercedes-Benz’in şirketteki yaklaşık yüzde 3,8’lik hissesini satma kararının ardından yüzde 6 değer kaybetti.

Mercedes-Benz sözcüsü, Nissan'daki hissenin 2016'da emeklilik fonu varlıklarına devredildiğini ve stratejik bir öneme sahip olmadığını ifade etti. Sözcü, satışın portföyün sadeleştirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Nissan, 2021’in başında mali sıkıntılarını hafifletmek amacıyla, o dönemde Daimler AG olarak bilinen Mercedes-Benz’in yüzde 1,5 hissesini satmıştı. Nissan, ABD ve Çin'deki satışlardaki düşüş ve gümrük vergilerinin baskısıyla haziranda sona eren çeyrekte de 535 milyon dolar zarar açıklamıştı.