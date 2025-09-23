Ünlü oda kokusu için toplatma kararı verildi

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesini güncelleyerek bir ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında güvensiz olduğu belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurmaya devam ediyor.

GÜVENSİZLİK TESPİTİ YAPILDI

Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, “Royal Home" markasına ait bir oda kokusunun "Üründe Dokunsal Tehlike Uyarı Bulunmadığından" denerek risk oluşturduğu belirlendi.

guvensiz-oda-kokusu.png

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATILACAK

Güvensiz olduğu tespit edilen ürün için satış yasağı getirildi. Ayrıca ürünün piyasadan toplatılması kararı da alındı.

Bakanlık tüketicinin güvenliğini sağlamak üzere çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

