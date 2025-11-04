Ünlü ayakkabı markasına soruşturma başlatıldı!

Rekabet Kurulu, ünlü ayakkabı markası MUYA hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, yerli ayakkabı markası MUYA Poliüretan Kauçuk Sanayi hakkında bayilerinin satış fiyatlarını belirlediği ve bölgesel satışlarını kısıtladığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

BAYİLERİN SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE İDDİASI

muya-ayakkabi.jpg

İddialara göre MUYA, hem fiziksel mağazalarda satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarındaki bayilerinin satış fiyatlarını yeniden belirledi. Şirketin, bayilerin kendi fiyat politikalarını uygulamasını engellediği ve farklı bölgelerdeki müşterilere satış yapmalarını kısıtladığı öne sürüldü.

REKABET KURULU DEVREDE

Rekabet Kurulu, bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı yönünde inceleme yürütecek. Soruşturma sonucunda MUYA’nın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine karar verilecek.

MUYA: TERLİKTE ÖNCÜ

muya-terlik.jpg

Türkiye’nin önde gelen terlik ve ayakkabı üreticilerinden MUYA, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda geniş bir satış ağına sahip. Özellikle terlikleri ile Türkiye'nin en bilinen markası olan Muya'nın hakkında yürütülen bu soruşturma, sektörde dikey fiyatlandırma uygulamalarına yönelik denetimlerin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

