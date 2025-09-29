Üniversiteliler için İŞKUR kontenjanı yükseltildi

Yayınlanma:
Üniversite öğrencilerinin İŞKUR kontenjanı 100 binden 150 bine çıkarıldı.

Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, saat 15.37'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan önemli kararları duyurdu. Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 100 bin olarak ilan edilen kontenjanın artırıldığını bildirdi.

Erdoğan, "Teknofest nesli Yavuz'lar, Fatih'ler gibi tarih yazacaklar. Bu yılın başında İŞKUR'dan 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu seneki kontenjanımızı 150 bine çıkardık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı 2028 yıl sonuna kadar 1 milyon öğrencinin faydalanmasını hedeflendiklerini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

