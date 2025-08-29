TÜİK işsizliği Gülcan Kış 'karanlık tablo'yu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2025 işsizlik istatistiklerine göre, işsiz sayısı bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi. Açıklanan işsizlik oranı ise %8 olarak duyuruldu. Ancak CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu verilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek özellikle genç işsizlik krizi olduğuna işaret etti.

“4,5 MİLYON GENÇ NE OKUYOR NE ÇALIŞIYOR”

Gülcan Kış, genç işsizlik konusunda oldukça sert ifadeler kullandı:

“TÜİK’e göre işsiz sayısı azalmış görünüyor, ancak gerçekler çok daha ağır. 15-29 yaş arasındaki 4,5 milyon genç ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Yani her dört gençten biri OECD’nin tanımıyla ‘ev genci’. Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında ilk sırada. ILO verileri de ülkemizi, dünyada bu oranın en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasına yerleştiriyor.”

“ÜNİVERSİTE MEZUNLARI DA İŞ BULAMIYOR”

Gülcan Kış, yalnızca gençlerin değil, üniversite mezunlarının da işsizlikten ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı. Eurostat'ın 2024 raporuna işaret eden Kış, Türkiye üniversite mezunu işsizlik oranının, genel işsizlik oranını geçtiği tek Avrupa ülkesi olduğunu ifade etti.

Kış şöyle konuştu:

“Avrupa genelinde üniversite eğitimi iş bulmayı kolaylaştırırken, Türkiye'de bunun tam tersi yaşanıyor. Eurostat, üniversite mezunu işsizliğini %9,2, genel işsizliği ise %8,8 olarak belirtiyor. 33 Avrupa ülkesinde böyle bir tablo yok. Gençlerimizin hayalleri, eğitim emekleri ve gelecek planları, uygulanan yanlış politikalar yüzünden yok ediliyor.”

“GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK %29,6’YA DAYANDI”

TÜİK’in açıkladığı dar tanımlı %8 işsizlik oranını eleştiren Kış, asıl tabloyu geniş tanımlı işsizlik oranının ortaya koyduğunu söyledi:

“TÜİK’e göre işsizlik oranı %8 görünüyor ama geniş tanımlı oran %29,6. İş aramaktan vazgeçmiş milyonlarca genç, istatistiklerde yer almıyor. Gerçek görünmez kılınarak işsizlik çözülemez!”

“GENÇLER GİDİYOR, BEYİN GÖÇÜ KATLANIYOR”

Kış, işsizlik nedeniyle gençlerin yurtdışında gelecek aradığını belirterek, yaşanan sürecin bir beyin göçü krizi olduğuna dikkat çekti:

“Üniversite mezunu gençler mesleklerini yapamıyor, mühendisler motosikletle kurye hizmeti veriyor, doktorlar ise başka ülkelere göç ediyor. Sadece 2024 yılında 100 binden fazla genç Türkiye’yi terk etti. Gençler artık hayalini başka ülkelerde kuruyor. Bu, ülkemiz adına çok ciddi bir kayıptır.”

“GENÇLER GELECEKSİZ, İKTİDAR SESSİZ”

CHP’li Kış, iktidarın ekonomi politikalarının gençleri sistemin dışına ittiğini ve genç işsizliğe karşı herhangi bir çözüm üretmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle gençler ne eğitimde ne üretimde yer bulabiliyor. Türkiye, OECD verilerine göre ‘ev genci’ oranında zirvede; ILO’ya göre de ilk 10’da. Ancak iktidar, bu tabloyu görmezden geliyor. TÜİK’in kâğıt üzerindeki düzenlemeleriyle her şey yolundaymış gibi sunuluyor ama gerçekler çok daha acı. Gençlerimiz işsiz, iktidar ise bu durumu umursamıyor.

Kış şunları aktardı:

"15-29 yaş grubunda yer alan 4,5 milyon genç ne çalışıyor ne de eğitim alıyor.

OECD verilerine göre Türkiye, “ev genci” oranında ilk sırada yer alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre Türkiye, bu alanda dünyada ilk 10 içinde.

Üniversite mezunu işsizlik oranı %9,2 seviyesinde. Türkiye, Avrupa'da bu alanda tek istisna ülke konumunda.

TÜİK'in verilerine göre dar tanımlı işsizlik %8, geniş tanımlı işsizlik ise %29,6."