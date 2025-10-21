Ülkeye girişleri yasaklandı: Ayakkabı değil zehir!

Ülkeye girişleri yasaklandı: Ayakkabı değil zehir!
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı yasal sınırın çok üzerinde toksik (zehir) madde içerdiği tespit edilen ayakkabı, deri ve oyuncakları yüksek riskli buldu. Bakanlık, bu gruplardaki ürünlerin ülkeye girişini yasakladı.

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetim ve laboratuvar incelemeleri sonucunda insan sağlığına zararlı bulunan ürünlere karşı yeni bir önlem aldı. Bakanlık, ayakkabı, oyuncak ve deri ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama getirdi.

DENETİMLERDE YÜZDE 81 UYGUNSUZLUK ORANI

2023/09/19/ihracat-d9t7-cover-evgy-cover.jpeg

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü incelemelerde, çeşitli e-ticaret platformlarında satılan 182 ürün denetlendi. Bunlardan 148’inin mevzuata aykırı olduğu ve ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Böylece uygunsuzluk oranı yüzde 81’e ulaştı.

İstilacı olarak biliniyor! Ülkeye sokulması yasak: Yüzlercesi ele geçirildiİstilacı olarak biliniyor! Ülkeye sokulması yasak: Yüzlercesi ele geçirildi

Yüksek risk taşıyan ayakkabı, oyuncak ve saraciye (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavul) ürünlerinde, yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik (zehir) maddeler tespit edildi.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı, insan ve kamu sağlığını korumak, tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla bu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Bir anahtarlık çeşidi yasaklandıBir anahtarlık çeşidi yasaklandı

20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge kapsamında, söz konusu ürünlerin “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” üzerinden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkeye getirilmesi yasaklandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Ekonomi
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Altında düşüş! Uzman uyardı: Alım fırsatı olabilir
Uzman uyardı: Alım fırsatı olabilir