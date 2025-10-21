Ülkeye girişleri yasaklandı: Ayakkabı değil zehir!

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetim ve laboratuvar incelemeleri sonucunda insan sağlığına zararlı bulunan ürünlere karşı yeni bir önlem aldı. Bakanlık, ayakkabı, oyuncak ve deri ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama getirdi.

DENETİMLERDE YÜZDE 81 UYGUNSUZLUK ORANI

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü incelemelerde, çeşitli e-ticaret platformlarında satılan 182 ürün denetlendi. Bunlardan 148’inin mevzuata aykırı olduğu ve ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Böylece uygunsuzluk oranı yüzde 81’e ulaştı.

Yüksek risk taşıyan ayakkabı, oyuncak ve saraciye (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavul) ürünlerinde, yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik (zehir) maddeler tespit edildi.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı, insan ve kamu sağlığını korumak, tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla bu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge kapsamında, söz konusu ürünlerin “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” üzerinden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkeye getirilmesi yasaklandı.