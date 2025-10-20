İstilacı olarak biliniyor! Ülkeye sokulması yasak: Yüzlercesi ele geçirildi

Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

910 su kaplumbağası ele geçirildi

ÜLKEYE SOKULMASI DA BULUNDURULMASI DA YASAK

Aramada, otobüsün bagaj kısmında taşıma çantası içerisinde ülkeye sokulması ve bulundurulması yasak olan istilacı türlerden 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi. Olayla ilgili otobüste bulunan 1 yolcu gözaltına alındı.

MİLLİ PARKLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen su kaplumbağaları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.