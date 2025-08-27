Ulaşıma yüzde 50 indirim açıklandı: Seferler de uzatıldı

30 ağustos Zafer Bayramı çalışmalarını duyuran İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşıma yüzde 50 indirim açıklandı. Bayram günü yapılacak indirimin haricinde İzmir Enternasyonal Fuarı'na özel yeni hatlar eklenirken mevcut seferler de uzatıldı.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) 94’üncüsü, 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında, Kültürpark’ta düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kuruluşları ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ’de, ziyaretçilerin fuara hızlı ve kolay ulaşımının yanı sıra gece saatlerinde çıkışlar için önlemler alındı.

YENİ HAT EKLENDİ MEVCUT SEFERLER DE UZATILDI

Tüm modlarda sefer sayıları artırıldı, son sefer saatleri de uzatıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü ayrıca fuara ulaşım için yeni hatlar oluşturdu.

Şehrin kalbine ESHOT hatları ile yolculuk etmek isteyenler yurttaşlar, otobüslerin güncel hareket saatlerine www.eshot.gov.tr adresinden ve ESHOT’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Fuar süresince İzmir Metro’da 00.20 olan son sefer saati 01.20 olarak güncellendi. Sefer sıklığı ise 00.20 ile 01.20 arasında 20 dakikada bir olacak. Konak Tramvayı’nda da son sefer 01.20 olarak belirlendi. 00.00 ile 01.00 arasında 7,5 dakika, 01.00 ile 01.20 arasında ise 10 dakikada bir sefer olacak.

İZBAN’DA HER GÜN İKİ EK SEFER

İZBAN, İzmir Enternasyonal Fuarı için her gün iki ek sefer düzenleyecek. Trenler, 9 Eylül tarihine kadar Aliağa'dan saat 00.26'da, Tepeköy'den ise 00.31'de kalkacak. Her iki yönden gelen trenler, saat 01.35'te Alsancak'tan başlangıç istasyonlarına geri dönecek.

DENİZ ULAŞIMINA EK SEFER

İZDENİZ, deniz ulaşımında da İEF için ilave seferler koydu. İEF kapsamında vatandaşların fuar keyfini doyasıya yaşayabilmeleri için; Karşıyaka-Alsancak, Bostanlı-Alsancak, Alsancak-Karşıyaka ve Alsancak-Bostanlı hatlarında her gece saat 02.00’ye kadar ek seferler düzenlenecek. Ayrıntılı bilgiye www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

TAM GİRİŞ 40, ÖĞRENCİ GİRİŞİ 25 TL

94. İEF 12 gün sürecek. Fuar giriş ücretleri tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. Fuar kapıları 16.00’da açılacak. Etkinlikler 23.00’te sona erecek.

ULAŞIMA YÜZDE 50 İNDİRİM AÇIKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yüzde 50 indirimli olacak.

Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

