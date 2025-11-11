Dünyanın ilk uçan araba fabrikası seri üretime başladı: Tabii ki Çin'de

Dünyanın ilk uçan araba fabrikası seri üretime başladı: Tabii ki Çin'de
Yayınlanma:
Dünyanın geri kalanı hala seri üretim uçan arabaların hayalini kurarken, bir Çin şirketi dünyanın ilk akıllı fabrikasında bunları üretmeye başladı bile.

Çinli elektrikli araç üreticisi XPENG'in uçan araba yan kuruluşu olan Çinli şirket XPENG AEROHT'un bu hafta dünyanın ilk seri uçan araba üretimine adanmış akıllı fabrikasında deneme üretimine başlamasıyla kentsel mobilite alanında yeni bir sayfa açıldı .

01k9528m5kangqhe3rxkx33j53.jpg

120.000 metrekarelik fabrika, Güney Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'daki bir sanayi bölgesinde yer alıyor. China Daily'ye göre fabrika, "Kara Uçak Gemisi" adı verilen modüler bir uçan aracın ayrılmaz bir parçası olan ilk sökülebilir elektrikli uçağı üretti .

Tesis, yıllık 10.000 uçak modülü kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı ve ilk üretim planı 5.000 adet olacak. Çinli şirkete göre, üretim hattı tam kapasiteyle çalıştığında, her 30 dakikada bir uçak üretecek ve bu, türünün dünyadaki en büyük üretim kapasitesi olacak.

XPENG AEROHT ayrıca uçan araba modelinin tanıtımından bu yana yaklaşık 5.000 ön sipariş aldıklarını, seri üretime başlanmasının ve müşterilere teslimatın 2026 yılında gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu .

boeing-ucan-araba-01.jpg

Kara konuşlu uçak gemisi, "ana gemi" adı verilen altı tekerlekli bir yol aracını, ayrılabilir elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağıyla birleştiriyor. eVTOL, akıllı uçuş rotası planlama ve tek dokunuşla kalkış ve iniş gibi manuel ve otomatik uçuş modlarını destekliyor.

Yaklaşık 5,5 metre uzunluğundaki bu modüler uçan araba, normal ehliyetle kamu yollarında sürülebiliyor ve standart park yerlerine park edilebiliyor. Tabii ki Çin'de.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Ekonomi
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!
2025'i kaçıranlar üzülmeyin! Dev banka açıkladı: Altın, bakır, gümüş... Hepsi yükselecek!