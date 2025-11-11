Dünyanın ilk uçan araba fabrikası seri üretime başladı: Tabii ki Çin'de

Çinli elektrikli araç üreticisi XPENG'in uçan araba yan kuruluşu olan Çinli şirket XPENG AEROHT'un bu hafta dünyanın ilk seri uçan araba üretimine adanmış akıllı fabrikasında deneme üretimine başlamasıyla kentsel mobilite alanında yeni bir sayfa açıldı .

120.000 metrekarelik fabrika, Güney Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'daki bir sanayi bölgesinde yer alıyor. China Daily'ye göre fabrika, "Kara Uçak Gemisi" adı verilen modüler bir uçan aracın ayrılmaz bir parçası olan ilk sökülebilir elektrikli uçağı üretti .

Tesis, yıllık 10.000 uçak modülü kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı ve ilk üretim planı 5.000 adet olacak. Çinli şirkete göre, üretim hattı tam kapasiteyle çalıştığında, her 30 dakikada bir uçak üretecek ve bu, türünün dünyadaki en büyük üretim kapasitesi olacak.

XPENG AEROHT ayrıca uçan araba modelinin tanıtımından bu yana yaklaşık 5.000 ön sipariş aldıklarını, seri üretime başlanmasının ve müşterilere teslimatın 2026 yılında gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu .

Kara konuşlu uçak gemisi, "ana gemi" adı verilen altı tekerlekli bir yol aracını, ayrılabilir elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağıyla birleştiriyor. eVTOL, akıllı uçuş rotası planlama ve tek dokunuşla kalkış ve iniş gibi manuel ve otomatik uçuş modlarını destekliyor.

Yaklaşık 5,5 metre uzunluğundaki bu modüler uçan araba, normal ehliyetle kamu yollarında sürülebiliyor ve standart park yerlerine park edilebiliyor. Tabii ki Çin'de.