UBS'den altın tahmini! Duyan kuyumcuya koşacak

UBS'den altın tahmini! Duyan kuyumcuya koşacak
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor gelirken dünyanın önde gelen bankalarından UBS'den çarpıcı bir tahmin geldi. Banka şimdiye kadar tahmin edilen en yüksek rakamı açıkladı.

İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, yayımladığı son değerlendirmede altın piyasaları için dikkat çekici öngörülerde bulundu. USB öyle bir tahminde bulundu ki "duyan kuyumcuya koşacak" dedirten cinsten... Banka altında yeni rekor beklentiside.

Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!

ALTINDA BOĞA SENARYOSU

2023/10/04/20230404-kuyumcu-aa.jpg

UBS analistleri, piyasaların artık boğa trendine geçtiğini belirterek ons altının 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolar seviyesine çıkabileceğini tahmin etti. Bu seviye, altın için yeni bir rekor anlamına geliyor.

HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Bankanın son raporunda, önceki öngörülerde yukarı yönlü revizyon yapıldığı dikkat çekti. Daha önce 2025 sonu için 3 bin 800 dolar, 2026 ortası için ise 3 bin 900 dolar olarak açıklanan hedef fiyatlar, sırasıyla 300 ve 200 dolar artırılarak 4 bin 200 dolara taşındı.

Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?

UBS, altının hisse senetleri ve tahvil piyasalarıyla düşük korelasyona sahip olması sebebiyle, enflasyonist baskılara ve jeopolitik belirsizliklere karşı güvenli liman niteliğini sürdürdüğünü ifade etti.

YATIRIMCILAR İÇİN UYARI

2024/06/28/kuyumcular4.webp

Raporda, fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmaların ve ABD para politikalarında olası değişikliklerin yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken riskler arasında bulunduğu da hatırlatıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Ekonomi
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
Her 10 hanenin dokuzunda vardı: İtalya'nın gururu yüz yıllık markası artık Asyalı ama bir bedeli var!
Her 10 hanenin dokuzunda vardı: İtalya'nın gururu yüz yıllık markası artık Asyalı ama bir bedeli var!
Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!
Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!