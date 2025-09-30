UBS'den altın tahmini! Duyan kuyumcuya koşacak

İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, yayımladığı son değerlendirmede altın piyasaları için dikkat çekici öngörülerde bulundu. USB öyle bir tahminde bulundu ki "duyan kuyumcuya koşacak" dedirten cinsten... Banka altında yeni rekor beklentiside.

Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!

ALTINDA BOĞA SENARYOSU

UBS analistleri, piyasaların artık boğa trendine geçtiğini belirterek ons altının 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolar seviyesine çıkabileceğini tahmin etti. Bu seviye, altın için yeni bir rekor anlamına geliyor.

HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Bankanın son raporunda, önceki öngörülerde yukarı yönlü revizyon yapıldığı dikkat çekti. Daha önce 2025 sonu için 3 bin 800 dolar, 2026 ortası için ise 3 bin 900 dolar olarak açıklanan hedef fiyatlar, sırasıyla 300 ve 200 dolar artırılarak 4 bin 200 dolara taşındı.

UBS, altının hisse senetleri ve tahvil piyasalarıyla düşük korelasyona sahip olması sebebiyle, enflasyonist baskılara ve jeopolitik belirsizliklere karşı güvenli liman niteliğini sürdürdüğünü ifade etti.

YATIRIMCILAR İÇİN UYARI

Raporda, fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmaların ve ABD para politikalarında olası değişikliklerin yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken riskler arasında bulunduğu da hatırlatıldı.